Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)

Gedik Yatırım bugün KAP'a temettü tarihini duyurdu. Şirket pay başına brüt 0,50 TL, net 0,425 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Haziran, ödeme tarihi ise 23 Haziran 2025.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dönem karının 366.968.020 TL, yasal kayıtlarda ise 758.451.359,49 TL olarak gerçekleştiği 2024 Yılı Olağan Genel Kurul'unun bilgisine sunulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 758.451.359,49 TL kardan %5 oranında 37.922.567,97 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2024 yılı dönem karından 236.000.000 TL ve geçmiş yıl karlarından 264.000.000 TL olmak üzere toplam 500.000.000 TL, sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %50,00 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,50 TL), temettünün nakit dağıtılması, 45.000.000 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılması, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 74.077.000 TL‘nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesi, yasal kayıtlara göre 2024 yılı karından kalan tutar olan 391.851.791,52 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması, kar dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi ve detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun 18 Haziran 2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2024 yılı karının kullanımına ilişkin nakit kar dağıtım tarihinin 19 Haziran 2025 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

