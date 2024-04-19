22-26 Nisan haftasında temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket var. Öte yandan Doğuş Otomotiv (DOAS) kar payı ödemesinde hak kullanım tarihi bugündü (19 Nisan 2024). Ödeme tarihi ise 24 Nisan 2024 olarak açıklanmıştı. İşte gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşen şirketler...