22-26 Nisan haftasında temettü ödemesi kesinleşen 5 şirket var. Öte yandan Doğuş Otomotiv (DOAS) kar payı ödemesinde hak kullanım tarihi bugündü (19 Nisan 2024). Ödeme tarihi ise 24 Nisan 2024 olarak açıklanmıştı. İşte gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşen şirketler...
1 Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ)
Pay başına brüt 0,1103448 TL, net 0,0993103 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 22 Nisan 2024, ödeme tarihi 25 Nisan olarak duyurulmuştu.
2 Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY)
Pay başına brüt 0,9181696 TL, net 0,8263526 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 22 Nisan 2024, ödeme tarihi 25 Nisan 2024
3 Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI)
Pay başına brüt 63 TL, net 56,70 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024, ödeme tarihi 26 Nisan 2024.
4 Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
Pay başına brüt 8 TL, net 7,20 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024 olarak duyurulmuştu.
5 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)
Pay başına brüt 3,3940000 TL, net 3,0546000 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024. Ödeme tarihi 26 Nisan 2024.