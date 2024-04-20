Dün temettü kararını açıklayan 10 şirket

19 Mayıs 2024'de 10 şirket temettü dağıtma/dağıtmama yönündeki karalarını/tekliflerini KAP'a bildirdi... İşte dün kar payı kararına ilişkin açıklama yapan 10 şirket:

1 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT) - Dağıtmayacak Şirketten dün KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 951.965.590,00 TL (VUK kayıtlarına göre 1.047.346.708,13TL) tutarında kar elde edilmiştir. Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.

2 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN) - Dağıtmayacak KAP'a yapılan bildirimde "18 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket'in yasal kayıtlarındaki dönem karından geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtıma konu edilebilecek tutar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik öneride bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

3 Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) - Dağıtmayacak KAP'a yapılan bildirimde "Kar payı dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılabilir tutarın, yatırımlarda ve Şirket'in mali durumunun güçlendirilmesinde kullanılması amacıyla olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verilmiştir" denildi.

4 QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) - Dağıtmayacak KAP bildirimi şöyle: Bankamızın 28 Mart 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 33,172,441,567.31- TL'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 278,819.66 TL'sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'na ilave edilmesi ve geriye kalan 33,172,162,747.65 TL'sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasına, 2023 hesap dönemi sonu itibariyle Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 7,559,339,853.69 TL net değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında açılmış bulunan "VUK Mük. 298.Ç Yeniden Değerleme Fonu" hesabına aktarılmasına, 2022 ve 2023 hesap dönemleri sonu itibariyle, Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Geçici 32. maddesi ve Mükerrer 298/ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Geçici 32. madde kapsamında oluşan 4,259,426,612.92 TL ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 15,247,497,915.61 TL net değer artışı tutarları olmak üzere önceki dönemlerde ilgili fon hesaplarına aktarılmış bulunan toplam 19,506,924,528.53 TL değer artışı tutarının, olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına; söz konusu fon ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

5 Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) - Dağıtacak Anadolu Isuzu, pay başına brüt 1,9841269 TL, net 1,7857142 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024, ödeme tarihi 31 Mayıs 2024 olacak.

6 TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) - Kar Payı Teklifi Pay başına brüt 0,3000000 TL, net 0,2700000 TL temettü ödemesi ve kar dağıtımının 31 Mayıs 2024'e kadar yapılması Genel Kurul onayına sunulacak.

7 Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) - Dağıtmayacak KAP bildirimi şöyle: Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 747.501.740,27 TL Net Dönem Karı'ndan, Şirketimizin yatırım döneminde olması sebebiyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi ve son yıllarda iyileşen bilanço yapısının korunması amacıyla 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 20.446.527,52 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 563.300.771,06 TL tutarındaki net dönem karının Olağanüstü Yedek olarak ayırılması 28.498,341 TL olumsuz oya karşılık 110.409.540,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

8 Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) - Dağıtmayacak KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin yürütülmekte olan yatırım planlamaları kapsamında, nakit yönetiminin optimizasyonunun sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir" denildi.

9 Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) - Dağıtacak Pay başına brüt 3,3940000 TL, net 3,0546000 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024. Ödeme tarihi 26 Nisan 2024.