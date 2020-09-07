Dolar/TL, net bir yöne doğru hareket etmekten ziyade 7,30-7,45 bandındaki hareketini sürdürmeye devam ediyor.

Doğu Akdeniz’deki gerilime karşın CDS’lerdeki geri çekilmenin ve kurun 7,50’nin altında kalmasının yukarı risklerin sınırlı kalması adına önemli olduğu düşünülüyor.

Uzmanlar, dolar endeksinin 92 seviyesinin üzerinde güç toplamaya başlamasının da TL açısından risk yaratan önemli bir unsur olarak kabul edilebileceği görüşünü paylaşıyor.

Ağustos ayı enflasyon rakamının TL’de hareketlilik yarattığı söylense de enflasyonun tek başına büyük resimde anlamlı bir değişim yaratmadığı da belirtiliyor.

Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısı ise 24 Eylül’de gerçekleşecek. Toplantıdan çıkacak kararların faizler ve dolar üzerindeki etkisi önemli olacak.