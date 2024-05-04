Kocaer Çelik'ten (KCAER) temettü kararı

Kocaer Çelik, genel kurul onayına sunulacak kar payı önerisini dün (3 Mayıs 2024) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Buna göre pay başına brüt 0,1520750 TL, net 0,1368675 TL kar payı ödenmesi teklif ediliyor. Nakit kar payı hak kullanımının başlayabileceği son tarih (Teklif Edilen) 3 Temmuz 2024.

KOCAER ÇELİK'TEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Dün şirket tarafından KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin, 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan ana ortaklığa ait net dönem karı 1.186.704.182 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen 2023/4. dönem Geçici Vergi Beyannamesine göre mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 977.384.426 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılmış olan Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe toplamı 88.323.734 TL olup, söz konusu tutar çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşmadığından, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 977.384.426 TL net dönem karından, 88.323.734 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan 1.186.704.182 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılacak 88.323.734 TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.098.380.448 TL tutara, 2023 yılı içerisinde yapılan 3.081.160 TL Bağış ve Yardımların ilave edilmesiyle ulaşılan 1.101.461.608 TL Dağıtılabilir Net Dönem karının %41.70 oranında; 100.000.000 TL nakit, 359.343.365 TL sermaye ilave edilmek suretiyle pay olmak üzere toplam 459.343.365 TL'nin Birinci Temettü olarak dağıtılmasına,

Ortaklara dağıtılacak nakit birinci tertip temettü tutarı, çıkarılmış sermayenin %5'lik kısmını aşması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 380.210 TL İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımıza göre kalan 340.727 TL karın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan nakit Birinci Temettü tutarı olan 100.000.000 TL nakit kar payının, şirket ortaklarımızın maliki bulundukları paylarımızın 2023 yılı kar payı kuponları karşılığında nakden/hesaben dağıtılmasına,

Nakit kar payı ödemesinin en geç 3 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılmasına, Bu hususların, Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verildi.

