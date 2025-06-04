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Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu

Kron Teknoloji AŞ. SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerini duyurdu.

04 Haziran 2025 | 22:36
Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu

Kron Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi 10 Haziran, bitiş tarihi 24 Haziran. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 500.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 85.611.078,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 85.611.078,00- TL ( % 100 oranında ) artırılarak 171.222.156,00-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve onaylanması için 11.12.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2025 tarih ve 33/938 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 100 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

--Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 10.06.2025 ila 24.06.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

--Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.

--Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.kron.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek www.unlumenkul.com adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

--Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 (İki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

 

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