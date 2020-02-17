Kurda 6,10 seviyesi görülebilir - Ekonomist

Kurda 6,10 seviyesi görülebilir
Piyasalar, koronavirüs etkisiyle dalgalı bir şekilde seyrediyor. TL ise zayıf eğilimini sürdürüyor.
Kur hafta başında BDDK’nın swap adımının etkisiyle bir ara 5,96’lara doğru gerilese de artan jeopolitik risklerin etkisiyle bu seviyelerde kalıcı olamadı.
TCMB’nin 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha gitmesi bekleniyor. Suriye’deki gelişmeler ve koronavirüs salgını ile ilgili haberler, gündemin merkezinde yer alıyor.
Kurda 6,03 üzerindeki seyrin kalıcılaştırılması halinde son artıştan sonra oluşan eğilim paralelinde hareketler devamlılık sağlayabilir.
Bu durumda kurda 6,03 üzerinde direnç bandı olarak 6,06 seviyesi izlenebilir. Bu seviyeyi 6,10 ana bandı takip ediyor.
Kurda aynı zamanda 20 ve 50 periyotluk hareketli ortalamaların da toplandığı 6,01-6,03 bandı, kısa vadede düşüş eğiliminin yeniden ön plana çıkması için aşılması gereken destek aralığı olarak gösteriliyor.
Kur bu bandın üzerinde yukarı eğilimini sürdürebilir.
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