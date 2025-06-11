Mavi Giyim'den geri alım kararı

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirime göre yönetim kurulu hisse fiyat istikrarının desteklenerek sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla aldığı kararları şöyle duyurdu:

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören B grubu paylarının geri alımına yönelik olarak, aşağıdaki esaslar çerçevesinde geri alım işlemlerinin başlatılmasına,

Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen toplam 79.451.200 TL (yetmişdokuz milyon dörtyüzellibir bin iki yüz Türk Lirası) nominal değerli 79.451.200 adet B grubu pay olarak belirlenmesine,

(yetmişdokuz milyon dörtyüzellibir bin iki yüz Türk Lirası) nominal değerli Pay geri alım işlemleri için ayrılacak fonun Şirketimizin kendi kaynakları ve faaliyetlerinden karşılanmak üzere azami 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine,

olarak belirlenmesine, Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben pay geri alım işlemlerinin sonlandırılmasına; her hâlükârda pay geri alım kararının işbu karar tarihinden itibaren azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

Yukarıdaki bentlerde belirtilen pay geri alım işlemlerine konu edilebilecek azami pay adedinin, bu işlemleri için ayrılacak azami fon tutarının ve pay geri alım kararının işbu karar tarihinden itibaren azami 1 yıl süre ile geçerli olması hususunun pay geri alım işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir taahhüt niteliği taşımadığı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine ve pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,

Pay geri alım işlemlerinin uygulanması ile ilgili olarak Şirket Yönetiminin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.

