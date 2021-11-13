Mobil telefon ve akıllı cihazlar sektörünün şirketlerinden Mobiltel’in şirket paylarının yüzde 20,29’luk bölümü 18-19 Kasım’da talep toplama yöntemiyle ihraç edilecek.

Mobiltel, halka arz için 18-19 Kasım’da talep toplamaya çıkacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 20’nci yılında halka arz ediliyor. Paylarının yüzde 20,29’unun halka arzı için SPK’dan izin alan Mobiltel’in her bir hissesi 1,60 liradan satışa çıkacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Mobiltel 2020 yılını 1,8 milyar TL gelir ve 377,6 milyon TL net karla, 2021 yılının ilk 6 ayını ise 980,6 milyon lira gelir ve 76,1 milyon lira net karla kapattı.

Haziran 2021 itibarıyla Türkiye cep telefonu pazarında adet bazında yüzde 5,8, ciro bazında ise yüzde 3,5 pazar payı bulunan Mobiltel, Bilişim 500 araştırmasına göre sektörün en büyük 5 şirketi içinde yer alıyor.

İnfo Yatırım liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal ve yüzde yüzde 15’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,29 olması öngörülüyor. Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 70,24 Aydın Mıstaçoğlu, yüzde 9,46 Mıstaçoğlu Holding ve yüzde 20,29 halka açık olacak.

“Sabit fiyattan talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’ine karşılık gelen tutarı finansal borç ödemelerinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak.

Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleştirilecek halka arzda yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurt dışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.

Şirketin 847 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 178 milyon TL artışla 1 milyar 25 milyon TL’ye yükseltilmesi, bununla birlikte mevcut ortak Aydın Mıstaçoğlu’nun sahip olduğu 30 milyon adet payın ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplamda 208 milyon adet payın halka arz edilmesinin planlandı. Mobiltel, kendi faaliyet alanında halka açık ilk şirket olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç şunları kaydetti:

“2018 yılını 1,2 milyar lira, 2019 yılını ise yüzde 10,8 büyüme ve 1,3 milyar lira satış geliri ile kapattık. Kovid-19 döneminde ertelenen satışlara rağmen, aldığımız stratejik kararlarla 2020 yılını yüzde 33’lük ciro artışı ile kapatarak, gelirlerimizi 1,8 milyar liraya çıkardık. Bu yılın ilk 6 ayında ise, salgında ertelenen alımların satışa dönmeye başlamasıyla satış gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artırarak 980,6 milyon liraya ulaştırdık. Halka arzdan alacağımız güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek mobil telefon ve akıllı cihazlar pazarındaki payımızı artırmaya odaklanacağız.”