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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, Orta Doğu'da artan gerilimin ardından yükselen petrol fiyatlarının gerilemesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

16 Haziran 2025 | 23:57
New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,75 artarak 42.515,09 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 artışla 6.033,86 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,52 kazançla 19.701,21 puana çıktı.

İsrail ve İran arasında devam eden karşılıklı saldırılara rağmen petrol fiyatlarındaki gevşemeyle pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 23.05 itibarıyla yüzde 1,90 gerileyerek 72,82 dolara, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 2,02 düşüşle 69,85 dolara indi.

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, İran'ın İsrail ile çatışmaları sona erdirmeye çalıştığı ve nükleer müzakereleri sürdürmeye açık olduğuna dair haberler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde yaptığı açıklamada, "İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici. İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar." diye konuştu.

Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla petrol fiyatları geçen hafta yükselişe geçmiş, enerji arzının sekteye uğrayabileceğine dair endişeler artmıştı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ne kadar süreceği belirsizliğini korurken analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle enflasyon-resesyon endişelerinin tekrar artabileceğine işaret etti.

Bu gelişmelerle Fed'in yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, yatırımcıların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Fed'in bu toplantısının ardından açıklayacağı ekonomik projeksiyonlarda para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu arayacağını belirtti.

Öte yandan ABD'nin ticaret ortaklarıyla yaptığı tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, G7 zirvesinde liderlerin ticaret ilişkilerini de masaya yatırması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, G7 zirvesine katılmak üzere dün Kanada'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, yeni ticaret anlaşmaları duyurmayı beklediğini ifade etmişti.

Trump, bugün yaptığı açıklamada da Kanada ile ticaret anlaşmasının sağlanabileceği konusundaki iyimserliğini dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, haziranda eksi 16 değerine indi. Söz konusu dönemde düşüşünü sürdüren endeks, sektör faaliyetlerindeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak perakende satışlar, sanayi üretimi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları gibi verilerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

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Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
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Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
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