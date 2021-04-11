Hisse Analizi…

Neden yükseldi?

+Naturelgaz’ın çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle 14.981.406 TL artırılması suretiyle 115 milyon TL’ye çıkartılmasına ve halka arzına ilişkin SPK’nin olumlu karar geldi. Bunun üzerine; 14.981.406 TL’lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı halka arza ilişkin İzahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedelleri nakden ve tamamen ödenmek suretiyle satıldı. Şirket, yönetim kurulunun sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile İzahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının SPK’ya bildirilmesine karar verdi. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi’nin sermayeye ilişkin “Şirket Sermayesi” kenar başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzerede SPK’ya başvuruda bulunulacak. Hisse, geçen hafta yüzde 61 getiri elde etti.

+Gıda sektörü hisselerinde geçen hafta yükseliş görüldü. Buna göre; Taze Kuru Gıda ve Frigo Pak Gıda geçen hafta fiyatı artan gıda sektörü hisseleri oldu.

+Yataş’ın kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL’den, 300.000.000,00 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili olarak SPK’ya apılan başvurusu 6 Nisan’da SPK, 9 Nisan’da da Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Buna göre, bu karar yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında nihai kararın verilmesi için paydaşların onayına sunulacak. Yataş hissesi, geçen hafta yükselişe geçti.

NEDEN DÜŞTÜ?

-SPK kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Sönmez Filament payları, 19 Nisan seans sonuna kadar tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek. Hisse, geçen hafta düşüşe geçti.

-Geçen hafta gayrimenkul ve gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerinde düşüş vardı. Edip Gayrimenkul, Deniz GYO ve Martı GYO, geçen hafta yatırımcılarını üzdü.

-Son birkaç haftadır fiyatı hep en çok yükselen hisseler arasında yer alan Türk İlaç ve Serum, geçen hafta düşüşe geçti. Ütopya Turizm ise önceki hafta olduğu gibi, geçen hafta da geriledi.

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