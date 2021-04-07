Tureks’in halka arzında 772.5 bin yatırımcı ile rekor kırıldı. Qua Granite halka arzına ise toplamda 846 bin 353 yatırımcı katılırken 395 milyon liralık büyüklüğe ulaşıldı.

Tureks’in halka arzında 772.5 bin yatırımcı ile rekor kırıldı. 1-2 Nisan tarihlerinde halka arz için talep toplayan Tureks Turizm Taşımacılık hisselerine 6.1 kat talep geldi.

772 bin 538 adet yatırımcının katıldığı halka arz 30-31 Mart’ta 689 bin 426 adet yatırımcının talebiyle rekor kıran Matriks’i geçmiş oldu.

Şirket yarın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz sonuçlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 6.1 katına denk gelen filtre edilmemiş 136.945.618 TL nominal değerli talep geldi.

Halka arza toplamda 772 bin 538 adet yatırımcı katıldı. Bu yatırımcıların 484.090’ı 30’ar adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar oldu.

Tureks Turizm halka arzı kapsamında toplam 772.499 gerçek ve tüzel kişiye 22.498.857 adet pay satıldı. Yatırım ortaklığı, fon ve diğerden oluşan 39 yatırımcıya ise 1.143 adet pay satıldı.

Qua Granite hisseleri 5,8 katı teklif adı

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzına toplamda 846 bin 353 yatırımcı katıldı. Qua Granite paylarının halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti.

Qua Granite’in sermayesinin 105.000.000 TL’den 120.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet pay ve mevcut ortağın sahip olduğu 9.000.000 TL nominal değerli 9.000.000 adet pay olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet pay halka arz edildi.

Qua Granite paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 16,46 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 395.040.000 TL oldu.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 5,8 katına denk gelen 2,3 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 139.132.288 TL nominal değerli talep geldi.

Halka arza toplamda 846.353 yatırımcı katılırken, bu yatırımcıların 125.737’si 30’ar adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar oldu.

Qua Granite’in halka arzı kapsamında toplam 845.221 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 1.020 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 108 yerli kurumsal yatırımcı ve 4 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 846.353 yatırımcı 24.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi.