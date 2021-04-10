ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.80 ile Yataş ve yüzde 7.66 ile Ereğli Demir Çelik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.81 ve yüzde 9.44 ile İhlas Holding ve Kartonsan hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.05 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 4.53 milyar TL ile Emlak Konut GMYO takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv Yan Sanayi ve Otomotiv Yan Sanayi sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.58 azalışla 1,393 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 171 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 17.66 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 36.46 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.54 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,414 ve 1,435 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,373 ve 1,353 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.48 baz puan azalarak yüzde 42.46 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 18.81 seviyesinde bulunuyor.

ALKİM KİMYA

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 17.27 seviyesinin altındaki kapanışlar, 15.80 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 17.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.10 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.80-15.20

Satım aralığı: 18.10-18.50

Yabancı Payı (%) : 16.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.88 puan azaldı.

EGE ENDÜSTRİ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1523.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1430.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1590.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1,430.00-1,305.00

Satım aralığı: 1,590.00-1,640.00

Yabancı Payı (%) : 12.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.

HEKTAŞ

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 31.92 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 26.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 29.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 26.75-24.20

Satım aralığı: 31.25-33.50

Yabancı Payı (%) : 3.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.44 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.98-2.75

Satım aralığı: 3.44-3.88

Yabancı Payı (%) : 1.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

İZLENMELİ

7.11 – 7.51 aralığında hareket eden hisse 7.34 seviyesinin altında kapanışlarda 7.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.19-7.03

Satım aralığı: 7.50-7.80

Yabancı Payı (%) : 27.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.04 puan arttı.

KARSAN OTOMOTİV

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 3.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.38 seviyesine doğru gerileyebilir. 3.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.20 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.38-3.30

Satım aralığı: 4.00-4.70

Yabancı Payı (%) : 0.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK

İZLENMELİ

3.41 – 3.79 aralığında hareket eden hisse 3.55 seviyesinin altında kapanışlarda 3.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.64 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.38-3.25

Satım aralığı: 3.64-3.82

Yabancı Payı (%) : 1.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

OTOKAR

GÜÇ KAYBEDİYOR

378.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 335.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 355.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 335.00-302.50

Satım aralığı: 372.50-390.00

Yabancı Payı (%) : 9.46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

DİRENÇTE ZORLANDI

7.04-7.55 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.08 seviyesinin altında kapanışlarda 6.93 seviyesine gerileyebilir. 7.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.35 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.93-6.63

Satım aralığı: 7.35-7.80

Yabancı Payı (%) : 1.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

PEGASUS

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 69.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 64.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 76.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 64.00-61.00

Satım aralığı: 76.00-79.00

Yabancı Payı (%) : 32.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.

PETKİM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.17 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.01 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.88 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.88-5.60

Satım aralığı: 6.18-6.30

Yabancı Payı (%) : 25.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.9.05 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.20-7.60

Satım aralığı: 8.85-9.85

Yabancı Payı (%) : 60.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.05 puan arttı.

SASA POLYESTER

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 44.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 40.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 46.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 40.00-37.00

Satım aralığı: 46.50-49.00

Yabancı Payı (%) : 5.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

ŞEKERBANK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.06 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.23 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.06-1.03

Satım aralığı: 1.23-1.35

Yabancı Payı (%) : 2.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

12.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13.01 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.50-12.10

Satım aralığı: 13.50-14.50

Yabancı Payı (%) : 39.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.

TÜRKİYE SİGORTA

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.6.43085532198969 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.38 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.38-5.23

Satım aralığı: 6.28-6.45

Yabancı Payı (%) : 1.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

VESTEL

DİRENÇTE ZORLANDI

35.34-37.28 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 36.28 seviyesinin altında kapanışlarda 34.50 seviyesine gerileyebilir. 38.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 38.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.50-30.75

Satım aralığı: 38.25-40.50

Yabancı Payı (%) : 12.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.