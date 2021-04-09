Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ, şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) onay aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galata Wind Enerji AŞ’nin toplam sermayesinin yüzde 25’ine karşılık gelen 133 milyon 697 bin 870 lira nominal değerli payları halka arz edilecek.

Şirketin halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 liraya göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811 milyon 813 bin 446 lira 40 kuruş olacak.

Borsada Yıldız Pazar’da işlem görecek olan şirket, güneş ve rüzgar kaynaklarıyla elektrik üretiyor ve toplamda 269 megavat kurulu güce sahip bulunuyor.

Lider aracı kurum olarak Garanti BBVA Yatırım’ın yer aldığı halka arza ilişkin olarak hazırlanan ve SPK tarafından onaylanan izahname, Garanti BBVA Yatırım’ın internet sitesinde yayımlandı.

Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım liderliğinde kurulan toplam 30 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gelecek hafta içi talep toplama gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kuyan, küresel iklim değişimine karşı ekonomide düşük karbonlu veya sıfır karbonlu yatırımlara geçişin hız kazandığını belirterek, “Doğayla uyumlu güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarında düşen maliyetler, bu kaynakları fosil yakıtlardan daha iyi seçenekler haline getirdi. Biz de Doğan Holding Enerji Grubu olarak, doğayla uyumlu ve gelecek vaat eden temiz enerji sektöründe büyümek istiyoruz. Doğan Holding Enerji Grubu’nun yenilenebilir enerji şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ’nin yeni yatırımlarla büyümesi için fon yaratma ve kurumsal yapısını güçlendirme amacıyla yaptığı halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasından mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.