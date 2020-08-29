Tabloları görmek için görsellere tıklayın.

NEDEN YÜKSELDİ?

+Geçen hafta gıda şirketlerinin hisselerinde yukarı yönlü hareket görüldü. Kent Gıda, Taze Kuru Gıda ve Pınar Su fiyatı yükselen ilgili sektör hisseleri oldu. Bu yukarı yönlü harekette, sonbaharın yaklaşmasıyla gıdaya olan talebin atmasının etkili olduğu yorumu yapılıyor.

+Borsa İstanbul, İzmir Demir Çelik hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin şirketten açıklama talep etti. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin ‘Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri’ başlıklı sekizinci maddesine göre, kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumun olmadığını bildirdi. Hissedeki yükseliş dikkat çekti.

+İntema hissesinde 27 ve 28 Ağustos’ta işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı. Buna rağmen hissenin geçen hafta fiyatı en çok gerileyen hisseler arasında yer alması dikkat çekti.

NEDEN DÜŞTÜ?

-Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerindeki düşüş geçen hafta da sürdü. Deniz GYO, Emlak GYO ve Atakule GYO, geçen hafta fiyatı en çok gerileyen hisseler arasında yer aldı. Bu durumda başta konut olmak üzere kredi faizlerindeki yükselişin neden olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Ayen Enerji ve Diriliş Tekstil geçen hafta ise düşüşteydi.