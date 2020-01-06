Parite 1,1150’nin altına düştü
Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünü açıkladı.
İran misilleme yapılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından parite, 1,1150’nin de altına düştü.
Haftanın son günü ise 1,1140 seviyelerinin altına kadar geldi. 1,1150 bandı pariteyi tutan bir teknik seviyeydi.
1,1130 ve 1,110 da kurda çalışan seviyeler oldu. Bu bölgenin altında pariteye destek olan 1,1065 seviyesi bulunuyor.
Yukarıda 1,1175 seviyesi yükselişini tetikleyen teknik seviye. Bunu 1,12 bandı takip ediyor. 1,12 ana bandı üzerinde 1,1220 ve 1,1240 izlenebilir.
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