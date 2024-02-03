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Pasifik Donanım halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ'nin halka arzına onay verdiği duyurmuştu. Peki, Pasifik Donanım halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtılacak? İşte Pasifk Donanım halka arzıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

03 Şubat 2024 | 02:41
Son Güncellenme: 03 Şubat 2024 | 03:30
Pasifik Donanım halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?

2024'ün ilk halka arzları bu hafta gerçekleşecek. SPK, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ'nin 35 liradan, Bor Şeker AŞ'nin 26,54 liradan halka arz başvurusuna onayladı. İşte Pasifik Donanım halka arzıyla ilgili merak edilenler:

PASİFİK DONANIM HALKA ARZI NE ZAMAN?

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Halka arz 35,00 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Toplamda 27 milyon adet lot dağıtılacak. Halka arzda 13.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı ve 14.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı yoluyla olmak üzere 27.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %20,15 olacak.

PASİFİK DONANIM BORSA KODU

Pasifik Donanım için pay kodu PATEK olacak.

PASİFİK DONANIM HAKKINDA

Şirket kendisini şöyle tanıtıyor: İstanbul Bilişim Vadisi Teknopark’ta yer alan Pasifik Teknoloji, inovatif yazılım ve donanım çözümleri sunarak, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedefleyen bir teknoloji ve AR-GE şirketidir.
Yazılımdan donanıma, teknolojik altyapıdan siber güvenliğe kadar, farklı alanlarda geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan Pasifik Teknoloji, bağlı ortaklıkları olan Ditravo, Destel Bilişim, Destel Connect, Icredible, Pasifik Group BV ve dış hizmet alımı aracılığıyla faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİM?

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan. Şirketin internet sitesinde Fatih Erdoğan'ın biyografisi şöyle paylaşılıyor: 
1977 yılında Rize’de doğan Fatih Erdoğan, 1999 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Fatih Erdoğan Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş., Pasifik Yenilenebilir Enerji San.ve Tic A.Ş., Pasifik Eurasia Lojistik Dış Tic. A.Ş.,Pasifik Eurasia Terminal Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Avrasya Trading Dış Ticaret A.Ş. ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

FON NEREDE KULLANILACAK?

İzahnameye göre halka arzdan edilecek fonun kullanım yeri şöyle:
- %45 Yatırım Harcamaları
- %35 AR-GE yeni ürün yatırımları
- %20 İşletme sermayesi

 

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