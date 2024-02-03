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Bor Şeker halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteninde Bor Şeker AŞ'nin halka arzına onay verdiği duyurmuştu. Peki, Bor Şeker halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtılacak? İşte Bor Şeker halka arzıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

03 Şubat 2024 | 03:31
Bor Şeker halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?

2024'ün ilk halka arzları bu hafta gerçekleşecek. SPK, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ'nin 35 liradan, Bor Şeker AŞ'nin 26,54 liradan halka arz başvurusuna onayladı. İşte Bor Şeker halka arzıyla ilgili merak edilenler:

BOR ŞEKER HALKA ARZI NE ZAMAN?

Bor Şeker A.Ş.'nin halka arzı için 7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplanacak.

BOR ŞEKER HALKA ARZ FİYATI

Bor Şeker halka arzı 26,54 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek.

KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Halka arzda toplam 70 milyon lot dağıtılacak. 40.000.000 TL nominal değerli payların sermaye artırımı, 30.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi sonucu halka açıklık oranı %29,17 olacak.

Yüzde 59: Yurtiçi bireysel yatırımcılar (41.300.000 LOT)
Yüzde 30:Yurtiçi kurumsal yatırımcılar
Yüzde 10:Yurtdışı kurumsal yatırımcılar
Yüzde 1: Çalışanlar ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara tahsis edilmiş.

Dağıtım Yöntemi: Bireysele Eşit Dağıtım

BOR ŞEKER BORSA KODU

Pasifik Donanım için pay kodu BORSK olacak.

BOR ŞEKER HAKKINDA

Bor Şeker fabrikası 1983 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulmuş ve 2018'de DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından özelleştirme süreci kapsamında devralınmış. Şirketin başlıca faaliyet alanı şeker üretimi. Bunun yanı sıra yan ürün olarak melas ve küspe pazarında da faaliyet gösteriyor.

FON NEREDE KULLANILACAK?

İzahnameye göre halka arzdan edilecek fonun kullanım yeri şöyle:
- %45 İşletme sermayesi
- %50 GES, Entegrasyon ve Modernizasyon, Gübre tesisi yatırımları
- %5  Arge faaliyetleri
 

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