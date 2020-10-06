Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 1.166,28 puana yükseldi. Altının onsu 1.912,90 dolar seviyesinde. dolar 7,7790 liradan, Euro 9,1640 liradan satılıyor.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,57 puan değer kazandı.

Dün 1.160,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 4,41 puan ve yüzde 0,38 artarak 1.165,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.162,21, en yüksek 1.167,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,94, teknoloji endeksi yüzde 0,50 ve sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67’si yükseldi, 25’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Odaş Elektrik, Şişecam, ASELSAN ve Zorlu Enerji oldu.

Altının onsu 1.912,90 dolar seviyesinde *

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 12,54, bileşik getirisi yüzde 12,93 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,1784, sterlin/dolar paritesi 1,2971 ve dolar/yen paritesi 105,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7790 liradan, Euro 9,1640 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.912,90 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 41,9 dolardan işlem görüyor.