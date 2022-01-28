2021 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 34 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 40,02 oldu. Bazı fonlar, enflasyonun çok daha üzerinde getiri sağladı. Biz de 2021’de getiri şampiyonu olan fonların yöneticilerine 2022 beklentilerini ve önerilerini sorduk.

09 – 22 Ocak 2022 tarihli sayıdan

Enflasyonun sert bir çıkış yaparak yüzde 36 seviyesinde gerçekleştiği 2021’de, Türkiye’de yatırım araçlarının performansına bakıldığında, altın, döviz ve hisse senedi getirisiyle öne çıktı.

2021’de BİST-100 Endeksi yüzde 25,80, dolar/TL yüzde 77,67, altının gram fiyatı yüzde 71,85, Euro/TL yüzde 64,82 arttı. Bu alanlara yatırım yapan yatırımcılar kazanç sağlarken fonlar da iyi performans sergiledi.

2021’de yatırım fonları ortalama yüzde 34 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 40,02 oldu. Bazı fonlar, enflasyonun çok daha üzerinde getiri sağladı. Önümüzdeki süreçte de fonların performansının yüksek olması bekleniyor.

FON PAZARI BÜYÜDÜ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, yatırım fonu sayısındaki artışa paralel olarak 2020 yılı sonunda 152 milyar TL olan yatırım fonları portföy büyüklüğü, 2021 yılının dokuz ayında yüzde 55 artarak 235,1 milyar TL’ye ulaştı.

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Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) Aralık 2021 verilerine göre ise Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplam fon büyüklüğü 213,1 milyar TL oldu. Toplam fon büyüklüğünün 190 milyar 552 milyon TL’si katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 22 milyar 553 milyon TL oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 7

milyon 80 bin kişiye yükseldi. Önümüzdeki süreçte de fon pazarındaki ivmenin artması bekleniyor.

Türkiye’de 2022’de ciddi bir enflasyon sorunu ile ekonomide zorunlu bir yavaşlama yaşanabileceği belirtilirken cari dengenin artıya dönmesiyle döviz kurunda istikrar sağlanabileceği yorumu yapılıyor.

Ancak enflasyonun uzun süre yüksek seyretmesi ve pahalılık yüzünden yurtiçi tüketimin yavaşlaması kaçınılmaz gözüküyor. Döviz kuru korumalı mevduat hesapları, tasarrufların daha fazla dövize geçişini yavaşlatsa da enflasyona karşı güvenilir bir para politikası görmeden TL’ye güvenin sağlanması güç gözüküyor.

ŞAMPİYONLARA SORDUK

İşte böyle bir ortamda, 2021 yılında fon türü bazında yüksek getiri sağlayan fon yöneticileri ile konuştuk. Fon yöneticilerinden 2022’e dair beklentilerini ve yatırımcılara tavsiyelerini aldık. Burada önemli bir konuyu belirtmekte fayda var. Tablolarımızda, 50 milyon TL’nin altında büyüklüğe sahip yatırım ve BES fonlarını değerleme dışında tuttuk. Yine BES fonlarına katılımcı sayısı binin altında olanlar ile yatırım fonlarında katılımcı sayısı 100’ün altında olanlar çalışmaya dahil edilmedi. 2021 içinde kurulan fonları da çalışmaya almadık.

YATIRIM FONLARI

ALİ EMRAH USTACI AK PORTFÖY YAT. FON. PAZARLAMA, SATIŞ VE İŞ GELİŞ. BÖL. BAŞKANI “FONUMUZ PORTFÖYE PETROL TEMASINI EKLEME OLANAĞI VERIYOR”

NASIL BAŞARDI?

Ak Portföy Petrol Yabancı Fon Sepeti Fonu, yatırımınızı petrol kontratlarına yatırım yapan global BYF’lerden oluşan bir sepette değerlendirme fırsatı sunuyor. Fonun yatırım yaptığı global BYF ise WTI, Brent gibi çeşitli türlerdeki ve farklı vadelerdeki ve petrol kontratlarına yatırım yapıyor. Bu sayede fonumuz genel anlamda portföyünüze petrol temasını ekleme imkanı veriyor. Petrolün 2021 yılında en hızlı değer kazanan varlıklar arasında yer alması, fonun 2021’in getiri şampiyonu olmasını sağladı.

2022’DE NE BEKLİYOR?

Enerji piyasasında, özellikle doğal gaz ve türevlerinde yaşanan ani fiyat yükselişleri petrolü destekledi ve tekrar 80 dolar düzeyine ulaşmasına neden oldu. Büyüme teması devam ediyor. Geçen yıl görece geride kalan gelişen ülkelerin de toparlanmaya katılması, enerji piyasasının canlı kalmaya devam etmesini sağlayabilir.

BUĞRA BİLGİ QINVEST PORTFÖY SGMK FONLARI YÖNETİCİSİ “ENFLASYONDAN KORUYAN ENSTRÜMANLARA YER VERİLMELİ”

NASIL BAŞARDI?

Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu, ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör ihraççıları tarafından yurtdışında ihraç edilen sukuklara, yabancı kamu ve özel sektör ihraççıların sukuklarına yatırım yapıyor. Aktif yönetim anlayışıyla doğru zamanda çeşitlendirme yaptık ve vadelerimizi optimize ettik.

2022’DE NE BEKLİYOR?

Gerek para ve maliye politikaları gerekse siyasetin seyri Türk varlıkları üzerinde volatilite oluşturmaya devam edebilir ve bu sukuk piyasasına da yansıyabilir. Yurtdışında ise yükselen enflasyon ve de virüs salgını kaynaklı durgunluğun göreceli olarak geride kalması ile FED başta olmak üzere merkez bankalarının faiz artırım süreçlerine beklenenden önce başlamalarını bekliyoruz.

NE TAVSİYE EDİYOR?

Yatırımcılar; birikimlerini global enflasyonda beklenen sert artışa karşı koruyacak şekilde değişken getirili enstrümanlarla, reel varlıklarla ve majör para birimleriyle çeşitlendirilmiş bir portföy dağılımı oluşturmalı. Ayrıca sabit getirili tarafta eğrinin kısa ve uzun taraflarında pozisyonlanarak ortasından uzak durulmasını da tavsiye ediyoruz.

HÜSEYİN GAYDE İŞ PORTFÖY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI “YATIRIMLAR ÇEŞİTLENDİRİLMELİ VE RİSK DAĞITILMALI”

NASIL BAŞARILI OLDU?

2021; enerji kaynaklarında ve endüstriyel metaller tarafında fiyatların yukarı gittiği bir yıldı.

Gelişen ülke endekslerinde gelişmiş ülke endekslerine kıyasla daha fazla enerji ve materyaller ağırlıklı şirketler olduğu için bu şirketler emtia fiyatlarındaki yükselişten olumlu etkilendi. Anadolu Hayat Emeklilik BRIC Plus Fonu da bu ortama uygundu.

2022’DE NE BEKLİYOR?

2022 getirisinde FED başta olmak üzere merkez bankalarının para politikaları, Çin-ABD ilişkilerinin seyri, Rusya-Ukrayna arasındaki zorlu ilişkinin gidişatı ve emtia fiyatları belirleyici olacak. Gelişen ülke endekslerinin getirilerinde önemli ayrışmalar olabilir.

NE TAVSİYE EDİYOR?

Yatırımcılar piyasalarda yaşanabilecek anlık yukarı veya aşağı yönlü sert hareketlerin öngörülerini çok etkilemesine izin vermeden uzun vadeli düşünerek yatırımlarını şekillendirmeli. Ayrıca yatırımcılara; yatırımlarını çeşitlendirerek riski dağıtmalarını öneriyoruz.

SERKAN SARAÇ GARANTİ BBVA PORTFÖY PORTFÖY YÖNETİCİSİ “UZUN VADELİ DÜŞÜNMELERİNİ ÖNERİYORUZ”

NASIL BAŞARILI OLDU?

Garanti Portföy Yabancı Teknoloji BYF Fon Sepeti Fonu’nda farklı teknoloji temalarını içeren borsa yatırım fonlarına yer vermeye çalıştık. Fonun yatırım yaptığı borsa yatırım fonlarında, ağırlıklı olarak ABD’de işlem gören hisse senetleri bulunmakla birlikte, farklı ülkelerde işlem gören teknoloji şirketleri de yer alıyor. 2021’de teknoloji şirketlerinin açıkladığı beklentinin üzerinde kâr rakamları fonun getirisine olumlu katkı yaptı.

2022’DE NE BEKLİYOR?

Her ne kadar 2022 yılı için büyüme beklentileri olumlu olsa da enflasyonun kalıcı olma riski ve başta ABD’de olmak üzere global olarak reel faizlerin yükselmesi piyasalarda risk oluşturabilir. GOÜ’ler tarafında ise Çin’deki büyüme beklentileri global ekonomiye etkisi açısından önemini koruyor.

NE TAVSİYE EDİYOR?

Yabancı fonların getirilerinde hem portföyde yer alan varlıkların döviz bazında getirileri hem de TL’nin ilgili para birimleri karşısındaki değeri önem arz ediyor. Dolayısıyla yatırımcılara, fonlara yatırım yaparken fon yapısını tanımalarını ve uzun vadeli düşünmelerini tavsiye ediyoruz.

SİNAN EDE QNB FİNANSPORTFÖY KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ “ALTIN, İYİ BİR YATIRIM ALTERNATİFİ OLABİLİR”

NASIL BAŞARILI OLDU?

2021’de TL’nin dolar karşısındaki zayıf performansı altını pozitif etkiledi. Negatif reel faiz nedeniyle 2021’de altında aldığımız pozisyonlarımızla birlikte, fiziki altın getirisine ek getiri sağlayan altına dayalı tahvil ve kira sertifikalarına yatırım yaptık. Böylece Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik Altın EYF’nin iç verimini arttırdık. Rakiplerimize kıyasla taşıdığımız yüksek fiziki altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarıyla getiri anlamında fark yarattık.

2022’DE NE BEKLİYOR?

Altının dolar ons fiyatında sınırlı artış, TL’deki olası değer kaybıyla da fonun iyi performansının devamını bekliyoruz. Altına dayalı tahvil ve kira sertifikalarına yatırım yapmaya devam edeceğiz.

NE TAVSİYE EDİYOR?

Özellikle son dönemde artan TL oynaklığı nedeniyle yatırımcılara çok sık pozisyon değiştirmemelerini ve risk profillerine uygun yatırımlara yönelmelerini öneriyoruz. Artan yurtiçi enflasyonuna karşılık sermayesini korumak isteyen yatırımcılar için altının 2022’de de iyi bir yatırım alternatifi olabileceğini öngörüyoruz.

ÜMİT ERTUĞ KUMCUOĞLU KARE PORTFÖY GENEL MÜDÜRÜ “RİSK PROFİLLERİNE UYGUN DAĞILIM YAPILMALI”

NASIL BAŞARDI?

2021’de şirket kârlılıklarının düşük faizler ve pandemideki kamu destekleriyle yükseleceği görüşünde olduğumuz için ana temamız Amerika hisse senedi piyasasıydı. Kredi piyasalarının likidite bolluğu ve devam eden ekonomik büyümeden olumlu etkileneceğini düşünerek Amerika ve Avrupa’daki kredi ürünlerine de yatırım yapma kararı almıştık. Tüm bu ürünlerin beklentimiz dahilinde iyi performans göstermesi KUB fonumuzda iyi bir yıl geçirmemizi sağladı.

2022’DE NE BEKLİYOR?

Gelişmiş ülkelerde faizlerin 2021’den daha yüksek seviyelerde seyredeceğini ancak yine de sabit getirili ürünlerin cazip getiri seviyelerine ulaşamayacağını düşünüyoruz. Hisse piyasalarını sabit getirili enstrümanlara karşı tercih ediyoruz.

NE TAVSİYE EDİYOR?

2022’de hem varlık dağılımında hem de bu varlıklar içindeki ürün seçiminde daha spesifik çalışmak gerekiyor. Türkiye ve dünya piyasalarında kısa vadeli dalgalanmalara aşırı reaksiyon vermemekte yarar var. Yatırımcılara; hedeflerine ve risk profillerine uyan bir dağılımla yatırım fonlarına yatırım yapmalarını ve performans değerlendirmesini uzun vadeli perspektiften yapmalarını öneriyoruz.

KADİR FURTUN İŞ PORTFOY ÇOKLU VARLIK PORTFOY YON. BOL. MUDUR YARD. “HİSSE İLE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR EUROBOND’LARI ÖNE ÇIKIYOR”

NASIL BAŞARILI OLDU?

İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu’nu yönetirken, risk iştahının güçlü olduğu dönemlerde daha itidalli, risk iştahının kapalı olduğu dönemlerde ise daha iştahlı birfon dağılımı yaptık. Bu da fonun 2021 yılı içerisinde pozitif ayrışmasını sağlandı.

2022’DE NE BEKLİYOR?

2022; gelişen ve gelişmiş ülke merkez bankalarının faizleri yükselttiği, para politikalarının sıkılaştığı bir yıl olmaya aday gözüküyor. Faiz eğrileri özellikle kısa-orta vadelerde yükselişini devam ettirecek. Ancak dünyadaki güçlü talebin sürmesi, sıkılaşan para politikaları ile düşünüldüğünde GOÜ’ler arasında farklılaşmalar meydana gelebilir.

NE TAVSİYE EDİYOR?

Önümüzdeki dönemde yatırımcıların dünyadaki enflasyon trendine karşı korunabilecekleri ancak sıkılaşan para politikalarından en az etkilenecekleri yatırım ürünlerini tercih etmelerini önerebiliriz. Bu noktada öne çıkan yatırım araçları ise yerli ve yabancı reel sektör şirketlerinin hisse senetleri ile kısa vadeli kamu ve özel sektör Eurobond’ları olabilir.

UMUT ÇALIM ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİM MÜDÜRÜ “ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ FİNANSAL ARAÇLARLA YOL ALINMALI”

NASIL BAŞARILI OLDU?

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Katılım Değişken (Döviz) EYF’nin 2021 yılında getiride birinci olarak elde ettiği başarıda; fonu oluşturan yabancı para cinsi kira sertifikaların, TL cinsi kıymetler karşında değer kazanması etkili oldu. Buna ek olarak fonun stratejisine uygun TL cinsi kira sertifikaları yatırımlarıyla desteklenmesi de yüksek getirinin elde edilmesine katkı sağladı.

2022’DE NE BEKLİYOR?

Küresel salgının ekonomik etkilerinin 2022’de çok daha net görüleceğini tahmin ediyoruz. Küresel enflasyondaki yukarı yönlü hareket de sürecek. Bu kapsamda bu enflasyonla beraber fonumuzun getirisinin de hareketini devam ettirmesini bekliyoruz.

NE TAVSİYE EDİYOR?

Portföylerimizi birden çok ürünle çeşitlendirerek bu dalga boylarından optimum fayda sağlamayı hedefliyoruz. Bu noktada da 2022 yılında küresel enflasyonun yukarı yönlü hareketinin piyasalarda yaratacağı dalgalanmalardan korunmak adına risk iştahının doğru belirlendiği ve çeşitlendirilmiş finansal araçlarla yol alıyoruz.

CENK GÜNKUT AK PORTFÖY EMEKLİLİK FONLARI VE VARLIK YÖN. İŞ GELİŞ. BÖL. BAŞK. “EMEKLİLİK TASARRUFLARINDA İYİ BİR ÇEŞİTLENDİRME SUNUYORUZ”

NASIL BAŞARILI OLDU?

AgeSA Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken EYF’nin amacı; ağırlıklı olarak katılımcının, teknoloji sektörünün ve bu sektörde faaliyet gösteren global şirketlerin kazancına iştirak etmesini sağlamak. Fonumuz, 2021 Ocak’ta teknoloji temasına yatırım yapmaya başladı. Bu yükselen temayla da katılımcılarına yüksek değer katarak emeklilik fonları arasında yüzde 104,8 getiri elde etti. Yatırımcı sayısı 2021’de 61 bin kişi artarak 82 bin kişiye ulaştı. Fon büyüklüğü 1,5 milyar TL’yi aştı.

2022’DE NE BEKLİYOR?

Fon, ağırlıklı olarak NASDAQ-100 Teknoloji Sektörü Endeksi’ndeki şirketlere yatırım yapıyor. Fon üzerinden; emeklilik tasarruflarında iyi bir çeşitlendirme ve tasarruf sahiplerinin planladıkları birikime ulaşmalarında önemli bir finansal araç sunmaya devam edeceğiz.

NE TAVSİYE EDİYOR?

Yeni düzenlemeyle, BES şirketlerinin fonlarının tamamı tüm BES katılımcılarına açıldı. Tasarruf sahipleri herhangi bir şirkette bir BES planı üzerinden fonumuza kolaylıkla yatırım olanağı bulabilir.