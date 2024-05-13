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Şekerbank (SKBNK) temettü ödeme tarihi ne zaman?

Borsa İstanbul'da bu hafta 3 şirket temettü dağıtacak. Temettü dağıtacak şirketler arasında Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) de bulunuyor.

13 Mayıs 2024 | 07:36
Şekerbank (SKBNK) temettü ödeme tarihi ne zaman?

Şekerbank T.A.Ş pay başına brüt 0,0615591 TL, net 0,0554031 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi ise bugün. Yani 13 Mayıs 2024. Şekerbank temettü ödeme tarihi ise 15 Mayıs 2024.

Şekerbank'ta 3 Mayıs'ta KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşılmıştı: Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarına göre oluşan 2,445,692,488.67 TL tutarındaki dönem karının Bankamız Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde;

- % 5'inin 122,284,624.43 TL olarak Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,
- Ödenmiş sermayenin %5'i oranında 93,000,000.00 TL'nin ortaklara birinci temettü, 7,500,000.00 TL'nin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilgili yıl ücretlerine kıyasen temettü olarak ödenmesini ve 21,500,000.00 TL'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve ortaklara dağıtılan ikinci temettünün onda biri olan 2,900,000.00 TL'nin Yasal Yedekler Hesabına aktarılmasına,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesi 1'inci fıkrası (e) bendinde bahsedilen istisnadan yararlanmak üzere; 79,759,477.20 TL'nin özel fonlar hesabına alınmasına,
- Yasal yedek dağıtımı, temettü ödemeleri ve özel fonlar hesabına aktarım sonrasında kalan 2,118,748,387.04 TL'nin ve 371,191.98 TL tutarındaki geçmiş yıl zararlarının Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ve temettü ödemelerinin 13.05.2024 tarihinde yapılması hususuna karar verilmiştir.
 

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