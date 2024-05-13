Bu hafta 3 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket var... İşte nakit kar payı hak kullanım ve ödeme tarihleri:
1 ŞEKERBANK T.A.Ş. (SEK, SKBNK)
Pay başına brüt 0,0615591 TL, net 0,0554031 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Mayıs 2024 (bugün), ödeme tarihi ise 15 Mayıs 2024.
2 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI)
Pay başına brüt 1,2500000 TL, net 1,1462001 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 16 Mayıs 2024
3 EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB)
Pay başına brüt 1,2000000 TL, net 1,0800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 20 Mayıs 2024.