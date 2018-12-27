Sıkışma olabilir
Uzmanlar, FED’in faiz kararının fiyatları olumsuz etkilediği yönünde görüş bildiriyor.
Almanya-ABD 10 yıllık tahvil makasında kapanma etkin olurken güncel durumda kapanma momentum kaybetti.
Euro/dolar paritesine yönelik ana trend, 1,1625 seviyesi altında negatif görünümün devam etmesi şeklinde.
1,1415 başta olmak üzere 1,1325 ve 1,1215 desteklerine yaklaşabilir.
Özellikle kanal alt noktası 1,1325 altındaki kalıcı hareketler, aşağı yönlü baskıların hızlanmasına ve psikolojik 1,10 seviyesinin gündemde yer almasına olanak tanıyabilir.
Aksi takdirde bir müddet 1,1325-1,1625 arasında sıkışma izlenebilir.
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