Şok Marketkler Ticaret A.Ş.'nin KAP'a yaptığı bildirime göre 2023 yılı karından toplamda pay başına brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 temettü ödenmesi Genel Kurul'a sunulacak. Açıklamaya göre temettü ödemesi iki taksit halinde yapılacak. KAP bildirimine göre kar payının ilk taksidinin 01 Temmuz 2024; ikinci taksidinin ise 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren dağıtılması planlanıyor. İlk temettü ödemesi net 1,5169646 TL, ikinci ödeme ise net 0,7584822 TL olacak.

KAP'A YAPILAN BİLDİRİM

Şok Marketler Ticaret A.Ş. tarafından yapılan KAP bildirimi şöyle:

Şirketimizin 16.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 18.07.2018 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak;

- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimizin ve ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2023 hesap dönemine ilişkin olarak, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı olan 4.474.686.919,81 TL'den, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %252,82745'i, net %227,54471'i oranında olmak üzere, toplam brüt 1.500.000.000 TL, net 1.350.000.000 TL tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payının 2 taksit halinde; 1.000.000.000 TL'lik ilk taksidin 01 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, 500.000.000 TL'lik ikinci taksidin ise 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren dağıtılmasının,

- Dağıtılması öngörülen 1.500.000.000 TL (‘'brüt'') kar payının, 691.927.563,56 TL'sinin VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre hesaplanan tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından, 691.005.726 TL'sinin geçmiş yıl karlarından, 12.327.403 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 104.739.307 TL'sinin kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmak üzere,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 2.762.794.960,85 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına aktarılmasının ve

- Kar payı dağıtım hususunun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.