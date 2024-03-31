Bedelsiz sermaye artışında en gözde 50 şirket

Yatırımcıların hisse seçimi yaparken yakından takip ettiği konulardan biri de bedelsiz sermaye artırımları. Biz de 2023 yılı 12 aylık bilançosunu açıklayan BİST-TÜM şirketleri içerisinde, bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli en yüksek ilk 50 hisseyi araştırdık.

TCMB’nin yerel seçimler öncesinde, 21 Mart’taki Para Politikası Kurulu’nda (PPK) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çekmesi ve gerektiğinde fonlama maliyetini yüzde 53’e kadar yükseltecek altyapıyı hazırlaması, piyasalar tarafından olumlu karşılanmış, karar sonrası döviz kuru ve CDS gerilerken, uzun vadeli tahvillerde ve borsa değer artışı yaşanmıştı.

Karar sonrası gün içi hareketlerde 9.220’leri, kapanışta 9.140’ları gören BİST-100’de geçen hafta ortasından itibaren ise tablo yine değişti. Hızlı çıkış sonrası kâr satışlarıyla gerileyen BİST, geçen hafta içinde satışların genele yayılmasıyla kapanışta 8.800’lere kadar düştü.

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; beş haftada 25 milyar dolara yaklaşan rezerv erimesinin risk iştahını bozan temel gelişme olduğunu söylüyor.

“Ancak henüz PPK kararının etkilerini görmedik” diyen Gürleyen, bu haftadan itibaren rezervlerin yeniden artmaya başlayabileceğini ve piyasanın sakinleşebileceğini tahmin ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.