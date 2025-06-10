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Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var

Trabzonspor bugün KAP'a Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun transferi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro’nun, Alwasl FC’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.

10 Haziran 2025 | 15:03
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den yapılan açıklama şöyle: Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Alwasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alwasl FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca Alwasl FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1.000.000.-USD ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %15'ini  ödeyecektir.

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Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
Bayram sonrası genel kurulu olan 15 şirket
GERİ
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