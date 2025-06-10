Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den yapılan açıklama şöyle: Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Alwasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alwasl FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca Alwasl FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1.000.000.-USD ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %15'ini ödeyecektir.