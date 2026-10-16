Tüpraş üçüncü çeyrek finansal takvimini açıkladı

Tüpraş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, 1 Ocak–30 Eylül 2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 6 Kasım 2026 tarihinde kamuya açıklanmasının planlandığını bildirdi.

Şirketin kurumsal politikaları kapsamında, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta boyunca “sessiz dönem” uygulaması yürütülecek.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Şirketimizin 01.01.2026 – 30.09.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 06 Kasım 2026 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilemez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.