2023 yılı Doğan Holding için nasıl geçti? 2024 hedefleri ne?

Türkiye ekonomisinin nabzını tutan bölgenin en etkili iş ve ekonomi zirvesi Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) bu yıl 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sapanca'da düzenlendi. UEZ 2024'ün ana teması bu yıl “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek” idi. Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, UEZ’24 Sapanca’da Burcu Tuvay’a konuştu. Göğüş Doğan Holding’in 2024 planlarını Ekonomist’e anlattı.

Genel olarak Doğan Holding için 2023 yılının iyi geçtiğini belirten Çağlar Göğüş, grup şirketleriyle ilgili bilgiler paylaştı. "Geleceğin sektörlerine yatırım yapma niyetimiz var" diyen Gögüş, 2024 hedefleri için şunları söyledi: