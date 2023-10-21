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  • Vera GYO (VRGYO) halk arz sonuçları belli oldu: Vera GYO kaç lot verdi?

Vera GYO (VRGYO) halk arz sonuçları belli oldu: Vera GYO kaç lot verdi?

Bu hafta halka arz işlemleri gerçekleştirilen şirketler arasında Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de vardı. Vera GYO halka arz sonuçları belli oldu. İşte Vera GYO halka arz sonuçlarına ilişkin yapılan KAP bildirimi

21 Ekim 2023 | 21:34
Son Güncellenme: 21 Ekim 2023 | 21:42
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Vera GYO (VRGYO) halk arz sonuçları belli oldu: Vera GYO kaç lot verdi?

SPK, 12 Ekim'de Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 15,78 liradan halka arz başvurusunu onaylamıştı. Vera GYO halka arzı için 18-19-20 Ekim'de talep toplandı. Vera GYO halka arz sonuçları ne oldu? Vera GYO halka arzı kaç lot verdi? soruları ise bugün yanıt buldu. Integral Yatırım'dan paylaşılan bilgilere göre halka arzda toplam 3.878.278 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

VERA GYO HALKA ARZI: KAÇ LOT VERDİ?

Halka arzda toplam 3.878.174 adet yurt içi bireysel yatırımcıya dağıtım gerçekleşti. Bu sonuçlara göre bireysel yatırımcılara  9-10 lot hisse düşmüş oluyor.

VERA GYO HALKA ARZ SONUÇLARI

Integral Yatırım Menkul Değerler'den Vera GYO halka arzına ilişkin paylaşılan bilgiler şöyle:

"Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Vera Konsept”) paylarının halka arzında 18-20 Ekim 2023 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve satışa sunulan 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamı dağıtıma konu edilerek yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Vera Konsept paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 7,8 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,9 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 4,0 katı talep toplanmıştır.

VERA GYO HALKA ARZINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Vera Konsept’in 867.900.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 55.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 3.878.174 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 99 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 3.878.278 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %70,00, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %20,00 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10,00 olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır"

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