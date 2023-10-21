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TAB Gıda (TABGD) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları bekleniyor

Borsa İstanbul’da bu hafta TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) halka arzı vardı. Halka arz için talep toplama tarihleri 18-19-20 Ekim oldu. Şimdi TAB Gıda halka arz sonuçları ve kaç lot verdiği bekleniyor. Peki, TAB Gıda ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar...

21 Ekim 2023 | 15:03
Son Güncellenme: 21 Ekim 2023 | 15:22
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TAB Gıda (TABGD) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları bekleniyor

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzı bu hafta Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirildi. Henüz halk arz sonuçları ve kaç lot verdiği açıklanmadı.

TAB GIDA NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

TAB Gıda'nın Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü Özgür Çetinkaya, halka arz öncesi yaptığı açıklamada "18-19-20 Ekim'de 130 lira L sabit fiyatla talep toplamamızı gerçekleştireceğiz. 26 Ekim'de İstanbul Borsası'nda gong törenimizi gerçekleştireceğiz" demişti.

NASIL KULLANILACAK?

Çetinkaya, şirkete gelen fonun yüzde 55'inin sermaye artırımına, yüzde 45'inin ise ortak satışına gideceğini belirterek şu bilgileri vermişti: "TAB Gıda'nın yüzde 100'üne sahip ana ortağı konumunda olan TFI TAB Gıda Yatırımları, aynı zamanda TFI ekosisteminde yer alan et, ekmek, patates fabrikalarının da yüzde 100'üne sahiptir. Yani ana ortağımıza gelecek fon aslında fabrikalarımızın kapasite artırımları için ve mevcut et, patates, ekmek, yeşilliğimizi ürettiğimiz fabrikalarımızın dışında yeni ürün yatırımları için kullanılacak. Yerli üretime devam edeceğiz."

"Organik büyümeye devam etmeyi planlıyoruz"

Halka arzdan gelecek fonun yüzde 40'ını yatırım finansmanında kullanacaklarını kaydeden Çetinkaya, "Yeni restoran açılışlarımızda ve mevcut restoranlarımızın yenilenmesinde kullanacağız. Yüzde 25'ini yenilenebilir enerji yatırımda kullanacağız. Kendi öztüketimimiz için güneş enerjisi santrali yapacağız. Bu yatırım hem sürdürülebilirliğimize hem de karlılığımıza önemli katkı sağlayacak. Yüzde 20'si finansal borç optimizasyonunda kullanılacak. Yüzde 15'i dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarında kullanacağız" demişti.

TAB GIDA HAKKINDA

AA'nın derlemesine göre TAB Gıda, faaliyetlerini TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında çok ağırlıklı Türkiye olmak üzere, Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1500'ün üstünde restoranıyla yürütüyor. Ayrıca, grubun TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında Çin'de de 1500'ün üstünde restoran yatırımı bulunuyor. TAB Gıda'nın marka portföyünde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Subway olmak üzere 5 global, Usta Dönerci ve Usta Pideci olmak üzere 2 ulusal marka bulunuyor.

TAB Gıda'nın Pazarlama ve Strateji, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürü Sinan Ünal AA'ya verdiği röportajda TAB Gıda'nın 1994'te kurulmuş, bünyesinde Burger King, Popeyes Arbys Sbarro Subway gibi global markaların yanı sıra yerli ve milli usta dönerci ve usta pideciyi bulunduran, sektörünün lideri konumundaki kuruluş olduğunu söylemişti.

Ünal, "Bugün 5 global, 2 yerel, toplam 7 markayla ve 1500'ün üzerinde restoranımızla yılda yaklaşık 340 milyon kişiye hizmet verirken, 22 bini aşkın istihdam sağlıyoruz. Gururla söylüyoruz ki kadın çalışan oranımız yüzde 40. Tüm bu operasyonlarımız doğrultusunda haziran ayı sonu itibarıyla franchiselarımızla birlikte yıllık 18 milyar liralık net satış rakamına ve 2,3 milyar liralık düzeltilmiş FAVÖK rakamına ulaşmış durumdayız" demişti. 

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