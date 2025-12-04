Yabancı yatırımcı borsada geçen hafta ne yaptı? (24-28 Kasım)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Kasım haftasında 9,2 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 594,5 milyon dolarlık DİBS, 200 bin dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Kasım haftasında 31 milyar 589 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Kasım haftasında 31 milyar 471,7 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 460 milyon dolardan, 17 milyar 227,9 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları ise 546,2 milyon dolar oldu. Böylece, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 21 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.