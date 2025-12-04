Borsada dün geri alım yaptığını duyuran 5 şirket (3 Aralık)

Borsa İstanbul'da dün geri alım yaptığını duyuran 5 şirket şöyle:
1 DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DAGI)
Açıklama şöyle:
03.12.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,52 – 8,62 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 8,565 TL) 100.000 TL nominal tutarlı Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu DAGI payları 600.000 adet paya ulaşmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı % 0,150'dir.
2 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
03.12.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,48 TL - 14,53 TL fiyat aralığından 70.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03.12.2025 tarihi itibariyle %5,22'ye ulaşmıştır.
3 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)
Açıklama şöyle:
03.12.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 25,92 TL – 25,98 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 25,95 TL) toplam 20.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 48.164.419 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,8525)
4 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Açıklama şöyle:
03.12.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 10,36 TL – 10,44 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 10,397 TL) toplam 600.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 300.865.734 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,3430)
5 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 03.12.2025 tarihinde 20,14 - 20,32 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 20,21 TL) 80.000 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 5.427.294 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %1,085 olmuştur.