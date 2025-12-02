Üçüncü çeyrek bilançosuyla öne çıkan 41 şirket

Borsa İstanbul’da (BİST) hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler için 20 Ekim itibarıyla başlayan 2025 yılı üçüncü çeyrek bilanço dönemi tamamlandı. Gedik Yatırım’ın analizine göre; BİST-TÜM Endeksi’nde bilanço açıklayan 524 şirketin yüzde 58’i yani 303’ü kâr açıklarken, geri kalan şirketler zarar bildirdi. BİST-100 Endeksi’nde zarar açıklayanların oranı yüzde 22, BİST-30 Endeksi’nde zarar açıklayanların oranı ise yüzde 13 seviyesinde gerçekleşti.

ÜÇ RASYODA DA YER ALDILAR

Biz de üçüncü çeyrek finansallarını özel bir tablo hazırlayarak inceledik. Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını ve GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya, üçüncü çeyrekte satış gelirleri 200 milyon TL’nin altındaki şirketleri de almadık. Kârlılık tarafındaki kriterimiz ise şirketlerin 2025 üçüncü çeyrekte net zarar yazmaması oldu.

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladığımızda toplamda 41 şirkete ulaştık, her üç rasyoda da yer alan şirket sayısı ise altı oldu. Bu altı şirket; Tofaş Oto, Dofer Yapı Malzemeleri, Borusan Boru, Pasifik Teknoloji, Fonet Bilgi Teknolojileri ve BMS Birleşik Metal olarak sıralandı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.