Borsada yarın 3 bedelsiz, 1 temettü var (1 Aralık)

Borsa İstanbul'da bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 hissede pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın. Temettü dağıtacak 1 hissede de nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Aralık'ta. İşte o şirketler:
1 AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY)
Şirket SPK'dan yüzde 270 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Hak kullanım süreci 1 Aralık'ta başlıyor. Açıklama şöyle:
Şirketimizin 725.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 195.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (sermaye düzeltmesi olumlu farkları) karşılanmak üzere 526.500.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 721.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 54.000.000 TL nominal değerli A grubu ve 472.500.000 TL nominal değerli B grubu paylara ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşmenin 8'inci maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, söz konusu hususlar 25.11.2025 tarih ve 2025/60 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayınlanmış ve 27.11.2025 tarihinde Şirketimize yazı ile bildirilmiştir. Bu kapsamda onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktır.
Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 01.12.2025 tarihinde başlanacaktır.
2 AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (AZTEK)
Şirket SPK'dan yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 1 Aralık. Açıklama şöyle:
Şirketimizin 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 504.943.098,44 TL'si sermaye düzeltmesi farkından, 395.056.901,56 TL'si hisse senedi ihraç priminden karşılanmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 900.000.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 25.11.2025 tarih ve 2025/60 sayılı SPK bülteninde yayınlanmıştır.
Bedelsiz Sermaye Artırımı ile ilgili hak kullanım sürecine 01.12.2025 tarihinde başlanacaktır.
3 OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)
Şirket SPK'dan yüzde 500 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 1 Aralık. Açıklama şöyle:
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü '' başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 3.5000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 2.397.108.795 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farkı hesabının sermayeye eklenmesi suretiyle %500 oranında artırılarak 479.421.759 TL' den 2.876.530.554 TL ‘ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararına istinaden yapılan bedelsiz sermaye artırımı başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.11.2025 tarihinde onaylanmış olup 2025/60 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır.Onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.11.2025 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 01.12.2025 olarak belirlenmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar vermiştir.
4 VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD)
Şirket pay başına brüt 0,3896153 TL, net 0,3311730 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Aralık, ödeme tarihi 3 Aralık