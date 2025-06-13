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Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 51,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 10,4 milyon dolarlık ÖST varlığı satın alırken, 1 milyar 637,1 milyon dolarlık DİBS sattı.

13 Haziran 2025 | 15:32
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

  • Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Haziran haftasında net 51,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 10,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satın alırken, 1 milyar 637,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.
  • Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Mayıs itibarıyla 27 milyar 626,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Haziran haftasında 29 milyar 29,1 milyon dolara yükseldi.
  • Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 901,5 milyon dolardan 10 milyar 269,6 milyon dolara inerken, ÖST stokları da 502 milyon dolardan 512 milyon dolara çıktı.
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Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
Beşiktaş'tan KAP'a Papara açıklaması
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
Ülker'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
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