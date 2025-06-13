Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.
- Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Haziran haftasında net 51,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 10,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satın alırken, 1 milyar 637,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.
- Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Mayıs itibarıyla 27 milyar 626,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Haziran haftasında 29 milyar 29,1 milyon dolara yükseldi.
- Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 11 milyar 901,5 milyon dolardan 10 milyar 269,6 milyon dolara inerken, ÖST stokları da 502 milyon dolardan 512 milyon dolara çıktı.