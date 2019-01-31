Yabancılar 2019’da alıma geçer mi?

Ocak 31, 2019 0 Yorum 64 Okunma
Yabancılar 2019’da alıma geçer mi?

Yabancılar, 2018’de 2 milyar dolarlık satış yaptı.

2019’da yabancıların alıma geçmesi için küresel risk iştahının canlanması gerektiği kaydediliyor.

Makroekonomik göstergelerdeki iyileşme sürerse, 2019’un ikinci yarısı itibarıyla TL varlıklara yönelik para girişi artabilir.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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