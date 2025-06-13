Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,9 azalarak 42.579,48 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 azalışla 6.000,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 kayıpla 19,450,93 puana geriledi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısı yatırımcıların risk iştahını törpülerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran'ın nükleer programını vurmak için saldırı başlattıklarını açıklarken, İran da saldırılara sert bir karşılık vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma yapması için şans verdiğini ancak onların bunu başaramadığını belirterek, "İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı." değerlendirmesini yaptı.

Son saldırılarla İran'da ciddi ölçüde yıkım ve ölümün yaşandığına dikkati çeken Trump, "Ancak bu katliamın sona ermesi için hala zaman var, bir sonraki planlanan saldırılar daha da acımasız olacak." ifadesini kullandı.

Analistler, ABD'de büyük bir iç politika belirsizliği olduğuna işaret ederek, bunun üzerine küresel piyasaları etkileyen ve risk primlerini artıran Orta Doğu geriliminin eklendiğini kaydetti.

PETROL, ALTIN, DOLAR

Orta Doğu'da tırmanan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, yatırımcıların "güvenli liman" varlıklara yönelmesiyle altın ve dolar yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 7,2 artışla 74,38 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,5 artarak 73,13 dolardan alıcı buldu.

Dolar endeksi, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasıyla yüzde 0,5 yükselerek 98,38 değerine ulaştı. Altının onsu da yüzde 1,8 artışla 3 bin 463 dolara yükseldi. Öte yandan, savunma ve enerji şirketlerinin hisselerindeki artışlar dikkati çekti.

SAVUNMA VE ENERJİ HİSSELERİNDE ARTIŞ OLDU

ABD'li savunma şirketlerinden Lockheed Martin'in hisseleri yaklaşık yüzde 3, RTX Corporation'ın hisseleri yüzde 2'ye yakın yükseldi.

Enerji şirketlerinden de Chevron'un hisseleri yüzde 2, Exxon'un hisseleri yüzde 1, ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 3 değer kazandı. AA