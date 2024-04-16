ARA
Bist 100
9575,77
-1,07%
Bist 100
Dolar/TL
32,4633
0,1136%
Dolar/TL
Euro/TL
34,5098
0,0746%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0618
-0,0612%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2472,85
-0,47%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına para kazandıran sektör

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına para kazandıran sektör

AA'nın derlemesine göre dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri yılın ilk çeyreğinde borsalarda kazandırarak yatırımcısını uçurdu.

16 Nisan 2024 | 11:23
Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına para kazandıran sektör

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri, bu yılın ocak-mart döneminde başarılı bir performans sergiledi. Yapılan anlaşmalar, kazanılan ihaleler, bilançoların iyi gelmesi, satın almalar, savunma ve havacılık şirketlerinin hisseleri için destekleyici unsur oldu.

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına ABD'li RTX Corporation yüzde 97,5, Alman Rheinmetall AG yüzde 81,5, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 73,3, Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 64,3 kazandırdı.

RTX Corporation'ın yan kuruluşu Raytheon, Almanya'ya Patriot hava ve füze savunma sistemleri sağlamak üzere 1,2 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

Rheinmetall AG ise 2023 mali yılını güçlü bir performansla tamamladı. Şirketin satışları bu dönemde yüzde 12 artışla 7,2 milyar avroya yükseldi.

Öte yandan Japonya'da hükümetin denizaşırı ülkelere savunma ekipmanları ihracatına yönelik katı kuralları kolaylaştırması, Mitsubishi Heavy'nin hisseleri için destekleyici bir unsur oldu. Japonya hükümetinin bu adımıyla İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından 2035'e kadar ortak üretilmesi planlanan yeni savaş uçağının denizaşırı satışının yolu açıldı.

Savaş uçağı projesinde ana üstleniciler olan Japonya'dan Mitsubishi Heavy, İngiltere'den BAE Systems ve İtalya'dan Leonardo'dan uzmanlar, koordinasyon kurulunda yer alıyor. Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan "Küresel Muharebe Hava Programı" kapsamında, koordinasyon kurulu 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanmasını hedefliyor.

Hanwha Aerospace de ocak ayında Romanya'nın açtığı obüs ihalesini kazandı ve 751 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşma sağlamıştı.

İtalyan Leonardo, yatırımcısına yüzde 55'in üzerinde kazandırdı

Yılın ilk çeyreğinde, İtalyan Leonardo'nun hisseleri yüzde 55,8, İngiliz BAE Systems'in hisseleri yüzde 21,5, Fransız Thales'in hisseleri yüzde 18, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'ın hisseleri yüzde 15,5, Fransız şirket Dassault Aviation'ın hisseleri yüzde 13,8 değer kazandı.

Leonardo da geçen ay eklemeli üretim konusunda AB araştırma programı Yüksek Performans İçin Metalik Eklemeli Üretim (MAM4HP) programında yer almaya hak kazandı.

BAE Systems de şubatta yeni Amfibi Muharebe savaş aracını test için ABD Deniz Piyadelerine teslim etti.

Öte yandan Japonya Havayolları (JAL), 2025-2033 mali yılları arasında 21 adet Airbus geniş gövde A350-900 yolcu uçağı satın alacağını bildirmişti. Airbus'ın ayrıca teslim ettiği uçak sayısı da yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 142'ye çıktı.

Dassault Aviation ise 2023'te 5 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Diğer ABD merkezli şirketler de genel olarak borsalarda kazandırdı

  • Yatırımcısına ABD merkezli şirketler General Dynamics yüzde 8,8, Northrop Grumman yüzde 2,2, L3 Harris Technologies yüzde 1,2, Lockheed Martin yüzde 0,4 kazandırdı.
  • General Dynamics, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bilgi teknolojileri altyapısını düzenlemek üzere 922 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.
  • Northrop Grumman, Alman Silah üreticisi Diehl Defence ile Diehl Defence'ın kara tabanlı hava savunma sistemlerini Northrop Grumman'ın entegre savaş komuta sistemine bağlama olasılığını doğrulamaya yönelik bir çalışmayı kapsayan bir mutabakat zaptı imzaladı.
  • Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayii Genel Kurulu ile Amerikan Lockheed Martin arasında, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi parçalarının üretiminin yerelleşmesi amacıyla anlaşma imzalandı.
  • Lockheed Martin, satışlarının 2024'te geçen yıla kıyasla artarak 68,5 milyar dolar ila 70 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin etti.
  • Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde Çinli China Aerospace International Holdings Limited'in hisseleri yüzde 4,8, ABD'li Boeing'in hisseleri yüzde 26 değer kaybetti.
İlgili Haberler
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
0
  • ALTIN GRAM - TL 2472,01 -0,5%
  • ALTIN ONS 2369,4 -0,58%
  • BIST 100 9575,77 -1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,498 0,145%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38011 0,10154%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,0325 0,3444%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4506 0,0743%
  • EURO/DOLAR 1,0614 -0,0918%
  • EURO/TURK LIRASI 34,4437 -0,1172%
  • STERLIN/DOLAR 1,24376 -0,06348%
Günün En Çok Okunanları
Vergiye uyumlu kurumlarda vergi indirimi
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?
Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?
Zengin Amerikalıların 2. pasaport için tercih ettiği 5 ülke
GERİ
İLERİ
Vergiye uyumlu kurumlarda vergi indirimi
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL