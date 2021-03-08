Aşılamaların yoğunluğu ve teşvik paketi beklentileri iyimserliğin destek noktalarını oluştururken getiri eğrisindeki değişimler piyasaların yön bulmasını sağlayan ana dinamik olarak çalışıyor.

ABD tahvil faizlerinin yönünü yukarı çevirmesinin küresel risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğu kaydediliyor.

Odak noktasında tahvil faizleri olduğu için, bu süreçte FED Başkanı Powell’ın açıklamalarının ve FED’in adımlarının varlık fiyatlarının performansı açısından önem taşıdığına vurgu yapılıyor.

Uzmanlara göre; uzun vadeli faizlerdeki yükseliş ekonomiye yönelik iyimser beklentilerin yansıması olsa da istihdam gibi makroekonomik göstergelerin henüz sıkıntılı bölgeden çıkmadan yükselişin hız kazanması büyük resim açısından risk yaratıyor.

Yurtiçinde de faizlerdeki yukarı seyir sürüyor. İki yıllık gösterge faiz yüzde 15’in üzerini gördü. TCMB’den sıkılaşma yönünde yeni adımların gelebileceği öngörüsü ışığında, TL cinsi tahvil faizlerinde de anlamlı gevşeme beklenmiyor. Gösterge faizde yüzde 16-17’ler işaret ediliyor.