Dünyaca ünlü yıldızların kullandığı Herschel, Champion, Stance, Native Union, Corkcicle gibi markaları Türk tüketicisiyle buluşturan MUGO, 2019 yılını yüzde 100’ün üzerinde büyüme ve 18 milyon TL’lik ciroyla tamamladı.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

MUGO, İstanbul Havalimanı’nda açtığı üç farklı mağazayla birlikte sektörde büyük bir ivme yakaladı. Özellikle yabancı turistin büyük ilgisini çeken mağazalarda 25 binin üzerinde ürün satıldı.

MUGO’nun 2019 yılındaki toplam cirosunun yüzde 40’ı havalimanındaki mağazalarından geldi. Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa pazarlarına yönelik faaliyetlerine hız veren MUGO,

2020’de cirosunu 30 milyon TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Dünyaca ünlü birçok markayı Türkiye’ye getirmeye devam edeceklerini belirten MUGO CEO’su Levent Tahmiscioğlu, aksesuar markası Herschel’ın bunlardan biri olduğunu söylüyor.

Herschel’ın ska-lasında sırt çantasından valize, bereden pasaport kılıfına kadar birçok ürün bulunuyor. Tahmiscioğlu, Herschel’de Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Kıbrıs bölgelerinin yetkili distribütörü olduklarını belirtiyor.

YENİ MARKALAR GETİRECEK

İstanbul Havalimanı’nda üç, Galata ve Bomonti’de birer olmak üzere toplamda beş mağazası bulunan MUGO, içecek ekipmanları markası Corkcicle’ın Avrupa distribütörlüğünü de yapıyor. Levent Tahmiscioğlu, “Amacımız 2023’e kadar Avrupa’da içecek ekipmanları kategorisinde en önemli üç markadan biri olmak. Bu anlamda global işbirliklerini de araştırıyoruz” diyor.

Bu yıl hem getirilecek yeni markalar hem de perakende alanındaki yeni çalışmalarla birlikte toplamda 4 milyon TL yatırım yapılacak. Levent Tahmiscioğlu, 2021 yılı için ise 5 milyon TL’lik bir yatırım planları olduğunu ifade ediyor.

Tahmiscioğlu, “Mağazacılık alanında İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı gibi merkezlerde yoğunlaşacağız. Bu yılın sonuna doğru bu lokasyonlarda mağazalarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuşuyor.

MUGO, perakende alanında giyim kategorisinde tişört, sweatshirt gibi ürün gruplarında kendi ürettiği markaları da tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Şirket, bu ürünlerin satışını hem kendi mağazalarından hem de mevcut bayileri üzerinden gerçekleştirecek.

LEVENT TAHMİSCİOĞLU / MUGO CEO’SU

“KORONAVİRÜS HASARINI TELAFİ EDECEĞİZ”

“Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi alan koronavirüs salgını nedeniyle hem mağazalarımızda konuk ettiğimiz müşterilerimizin hem de tüm çalışanlarımız ile aile ve sevdiklerinin sağlıklarını tehlikeye atmamak adına mağazalarımızı geçici bir süre kapatma kararı aldık. 2020’nin sonuna kadar havaalanındaki yolcu sayısında yüzde 30 düşüş bekliyoruz. Farklı pazarlama stratejileriyle bu düşüşü telafi etmeyi hedefliyoruz. Havaalanında günlük işlem adetleri yüksek olduğu için kolaylıkla telafi edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu süreçte tek tek tüm çalışma arkadaşlarımızın verimliliğini analiz ederek görev tanımlarını yeniden belirleme yoluna gittik. MUGO olarak yetişmiş personelin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple istihdam konusunda fire vermeden ilerlemeyi planlıyoruz.”