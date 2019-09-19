Aidat sorununu çözüyor
Apsiyon, apartman ve site yönetimlerine özel olarak tasarlanmış, 360 derece hizmet sunan bir dijital yönetim platformu. Şu anda sekiz sitede, 680 binden fazla konutta, 1,5 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Apsiyon, toplu yaşam alanı yöneticilerinin işlerini daha hızlı ve kolay yapmasını sağlayan bulut tabanlı bir dijital asistan. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük yatırım fonlarından biri olan Earlybird Venture Capital’den Eylül 2016’da ve Aralık 2017’de olmak üzere iki kez yatırım aldı.
Apsiyon, Deloitte Technology 2018 Fast50 Türkiye Programı’nda, ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 10 Teknoloji Şirketi’ arasında listelendi. Apsiyon’a internet erişimi olan herhangi bir cihazdan ya da yönetici mobil uygulaması ile kolaylıkla bağlanabilen site yöneticileri, sorumlu oldukları tüm süreçleri uçtan uca ve anlık olarak yönetebiliyor.
Apsiyon’da, aidat, tahsilat, takip ve raporlama şeklinde dört ana konuda sitelerin finans süreçleri buluta taşınıyor. Sitelerin temel hizmetlerinin yanı sıra tesis ve güvenlik hizmetleri de Apsiyon üzerinden yönetilebiliyor.
Apsiyon ayrıca site yöneticileri ve site sakinleri arasında hızlı ve etkili bir iletişim kanalı da oluşturuyor. Bu online platform, 10 daireli apartmanlardan 10 bin daireli sitelere ya da yüzlerce işyerinin bir araya geldiği iş merkezlerini kadar birçok kurumu yönetmeyi kolaylaştırıyor.
YAZILIM İHRACATI YAPACAK
Apsiyon Apsis, apartmanlara ve yönetimsel ihtiyacı daha az olan sitelere özel ve daha temel düzeyde bir çözüm olarak tasarlandı. Şu anda sekiz sitede, 680 binden fazla konutta, 1,5 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.
Apsiyon Kurucu Ortağı Kudret Türk, Apsiyon Apsis ile site ölçeğinde kompleks ihtiyaçları bulunmayan toplu yaşam alanlarında, kart ile online aidat tahsilatı, banka entegrasyonu ile anlık hareket takibi ve ihtiyaca uygun raporlamalar sunduklarını söylüyor.
Türk, “Apsiyon konforuyla apartman yönetmek isteyen ancak amiral gemisi çözümümüzün kapsamlı özelliklerine ihtiyaç duymayan daha küçük ölçekli yaşam alanlarının ihtiyaçlarına kulak vererek geliştirdiğimiz bu ürün şimdiden pazarda yoğun ilgi görüyor” diyor.
HEDEF GLOBAL AÇILIM
Apsiyon’un 110 kişilik bir ekibi var. Bunların 60’ı AR-GE ekibini meydana getiriyor. İstanbul’daki iki ana ofisinden biri tümüyle AR-GE faaliyetlerine ayrılmış durumda. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirten Türkiye’nin ‘En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi’ arasında Apsiyon da bulunuyor.
Kudret Türk, yakın zamanda ihracata başlayacaklarını belirtiyor. Türk, sözlerine şöyle devam ediyor: “Apsiyon’un önümüzdeki dönem hedeflerinde global bir açılım bulunuyor.
Yetkin insan kaynağına ve kendi teknolojimize yatırım yaparak, amiral gemisi ürünümüzü 2.0 versiyona taşımayı ve tepeden tırnağa yenilenmiş bir çözüm ve arayüzle global pazarlara açılmayı planlıyoruz. Bu yıl içinde bu amaçla yeni bir yatırım turuna çıkmayı hedefliyoruz.”
1 MİLYAR DOLAR HEDEFLENİYOR
Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. CNR Fuar Merkezi 6-7’nci hall’lerde gerçekleştirilecek fuar, franchise ve markalı bayilik veren firmaları, ürün ve hizmet veren tedarikçileri girişimci ve yatırımcılarla 17’nci kez İstanbul’da buluşturacak.
Franchise sektörünün kalbinin attığı Bayim Olur musun 2019, pazar büyüklüğü 50 milyar dolara ulaşan franchise sektörüne, dört günde 1 milyar dolarlık iş hacimi kazandırmayı hedefliyor.
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