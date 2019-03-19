Bursa kebabını Ortadoğu’ya taşıyacak
Bursa Kebap Evi, master franchise yoluyla İran’da beş şube açacak. Şirketin yurtdışına yönelik başka planları da var. ABD, Dubai, Abu Dabi, Fransa, Kuveyt ve Katar’da da büyümeyi hedefliyor. ABD ve Fransa ile master franchise anlaşmaları tamamlanmak üzere.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere zengin yeraltı kaynaklarıyla büyük bir ekonomik potansiyele sahip olan İran, 80 milyondan fazla nüfusuyla şirketler için büyük bir pazar.
Türkiye’den inşaattan tekstil ve gıdaya birçok markanın yatırıma yöneldiği, yatırımcı işbirliklerinin geliştiği pazar aynı zamanda Ortadoğu’da büyüme potansiyeli açısından da önemli bir geçiş noktası.
Stratejik konumuyla büyüyen bir ekonomik seyir içinde olan İran’a yatırımlar da her geçen gün artıyor. Özellikle gıda sektörü ülkede hızla yükselişe geçiyor ve girişimciler marka değeri olan başarılı firmalarla işbirliği yaparak yatırımlarını güvence altına almak istiyor. Bu kapsamda İran’a açılan Bursa Kebap Evi, Bursa’ya özel lezzetleri Ortadoğu’ya taşıyor.
Yurtdışında ilk olarak Almanya’da şubeleşen zincir restoran şimdi gözünü Ortadoğu’ya dikti ve İran ile master franchise anlaşması imzaladı.
Anlaşma çerçevesinde 2019 yılında 2,5 milyon dolarlık yatırımla İran’da beş şube açmaya hazırlanan firma, beş yıl içinde 15 milyon dolarlık yatırımla 30 şube açmayı hedefliyor.
Bursa Kebap Evi, Cem ve Caner Helvacı tarafından 2010 yılında üç şube ile devir alındı. Şirket, iki genç girişimci kardeşin yönetim stratejileri ve franchise sistemiyle büyüyerek Türkiye’nin 37 ilinde ve yurtdışında toplam 98 şubeye ulaştı.
2019 yılında yurtdışı hedeflerine ağırlık verdi. Yurtdışında ilk olarak Avrupa’da Almanya’da şubeleşti ve şimdi Ortadoğu hedefine kilitlendi.
Türkiye’de de aktif olarak faaliyet gösteren İranlı Sweet World Trade Development PVT ile master franchise anlaşması gerçekleştirdi.
30 ŞUBE HEDEFLİYOR
Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, “Beş yılın sonunda İran’da 30 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda İran’da ciddi bir istihdam alanı yaratacak. Ortadoğu ve İran’a et ve süt ürünleri bizden gidiyor” diyor.
Kendi yatırımlarıyla birlikte alt franchise verme hakkı da bulunan şirket, aynı zamanda Bursa Kebap Evi ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri de üstlenecek.
Sweet World CEO’su Esmaeil Aghazadeh, Türkiye’den gelen hazır gıda ve hediyelik ürünlerin çok sevildiğini ve market tarafında da büyük ihracat gerçekleşeceğini ifade ediyor.
SIRADA BAŞKA ÜLKELER VAR
Globale odaklanan Bursa Kebap Evi’ne en çok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden talep geliyor. Marka öncelikle ABD, Dubai, Abu Dabi, Fransa, Kuveyt ve Katar’da büyümeyi hedefliyor.
2019 yılının ilk anlaşmasını Iran ile imzalayan firma, ABD ve Fransa ile de master franchise anlaşmalarını tamamlamak üzere. Bursa Kebap Evi, Dubai Souk Madinat Jumeirah AVM’de ve Abu Dabi Deerfields Mail & One Stop Centre da ise kendi yatırımlarıyla üç şube açacak.
2019’da yurtdışında 10 yeni restoran açarak şube sayısını 108’e çıkarmayı hedefleyen şirket, 2023’te 150 şube sayısına ulaşmak istiyor.
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