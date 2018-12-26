Chef Börek 100 şube hedefliyor
Adana usulü böreğin iddialı markalarından Chef Börek, 2021 yılı sonuna kadar 100 şubeye ulaşmayı planlıyor. Şubelerin aylık minimum 100 bin TL ciro yapması hedefleniyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti 150-250 bin TL arasında değişiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Chef Börek, ‘börek & kafe’ konseptinde hizmet veren bir marka. Adana usulü su böreği olarak adlandırılan börek başta olmak üzere, Boşnak börekleri, kahvaltı tabakları gibi farklı ürün çeşitleri de sunuyor.
Ürünler Avcılar’daki tesislerde üretiliyor. 10 şubeden dokuzu franchising sistemiyle yönetiliyor.
2021 yılının sonunda 100 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Chef Börek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kaya, “Biz 18 kat baklava hamurunun içine özel olarak imal ettirdiğimiz üç çeşit peyniri koyarak bu börekleri misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz” diyor.
Gelecek yıl ise 30 şube açılması planlanıyor. Şu an İstanbul içinde şubeleştiklerini belirten Kaya, İzmir, Ankara, Konya, Bursa başta olmak üzere tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde büyüme hedeflerinin olduğunu ifade ediyor.
CİRO HEDEFİ NE KADAR?
Chef Börek’de 30 bin TL franchise giriş bedeli talep ediliyor. Şubelerin toplam yatırım maliyeti ise 150 bin ile 250 bin TL arasında değişiyor. Royalty bedeli alınmıyor.
Her şubenin aylık minimum 100 bin TL ciro yapmasını hedeflediklerini söyleyen Muharrem Kaya, sözlerine şöyle devam ediyor: “Zaten gerek kendi şubelerimizi açarken ve gerekse franchise verirken bu ciroları yapabilecek yerlerin tercih edilmesine önem veriyoruz.
Ürünlerimizin kalitesi ve lezzeti de bu ciroların kolaylıkla yapılabilir olduğunu destekliyor. Kafe konseptinde insanların keyifli vakit geçirebileceği alanların yatırım maliyeti haliyle yüksek oluyor. Ancak paket servis ve al-götür sisteminde çalışacak olan şubelerimiz daha az yatırım maliyetiyle hizmete başlayabiliyor.”
Şubeler için lokasyonun yoğun ve ulaşımın kolay olduğu, cadde üstü mekanlar tercih ediliyor. Muharrem Kaya, yatırımcılarda aradıkları özellikleri, “Öncelikle Chef Börek markasını benimseyecek, yalnızca yatırımcı gözüyle kâr odaklı değil emek ve sevgiyle işine özen gösterecek, bizimle benzer bakış açılarına sahip, ortak nokta bulabileceğimiz insanlarla çalışmak istiyoruz” diye anlatıyor.
İŞİN AYNASI
Uygun yer: İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa başta olmak üzere tüm Türkiye.
İlk sermaye: 30 bin TL franchise giriş bedeli talep ediliyor. Şubelerin toplam yatırım maliyeti ise 150 bin ile 250 bin TL arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Aylık minimum 100 bin TL.
Kâr marjı: Yüzde 15.
Bayilerde aranan özellikler: Chef Börek markasını benimseyecek, işine özen gösterecek kişiler tercih ediliyor. Başvuru için iletişim: www.chefborek.com ya da 0531 781 19 75
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