En iyi girişimler sahneye çıkıyor
İTÜ Çekirdek’in ‘Big Bang Start up Challenge’ etkinliğine az kaldı. Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden yüzlerce girişim başvurdu.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’den de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alındı. En iyi girişimler 28 Kasım’da Uniq İstanbul’da sahneye çıkacak.
İTÜ Çekirdek’in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği ‘Big Bang Start up Challenge’ için geri sayım başladı. 28 Kasım’da Uniq İstanbul’da düzenlenecek olan etkinlikte bu yıl ilk kez ülkemiz dışından da girişimciler sahneye çıkacak.
Bu yıl Türkiye dışında 30 farklı ülkeden ve Türkiye’de 63 farklı şehirden binlerce başvuru alındı. İTÜ Çekirdek’te 2019’da 600’den fazla girişim desteklendi.
Kurulduğu 2012 yılından beri 30 bini aşan başvuru alan, 2 bin 424 girişimi ve 5 bin 432 girişimciyi destekleyen İTÜ Çekirdek ile girişimciler, 83 milyon TL’yi aşan yatırımla buluştu. Girişimcilerin toplam değerlemesi ise 956 milyon TL’yi aştı.
Bu yıl Big Bang’te ‘scale up’ mottosuyla yola çıktıklarının altını çizen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, 2019 yılının start up kavramının yanı sıra scale up kavramını da sıkça duyduğumuz bir yıl olduğunu söylüyor.
Girişimleri sadece başlatmanın değil, scale up aşamasına getirerek hızlı bir şekilde büyütmenin tüm dünyada ve Türkiye’de giderek önem kazandığını da ifade ediyor.
Tunçalp, sözlerine şöyle devam ediyor: “Biz de scale up kavramına odaklanarak, girişimcileri kendilerini büyütecek yatırım ve desteklerle bir araya getireceğiz. Geçen yıl Big Bang’de girişimcilere 21 milyon TL’yi aşan bir kaynak ulaştırmıştık.
Yeni paydaşlarımız ve büyüyen girişimcilik ekosistemiyle bu yıl 21 milyon TL’nin çok daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz.”
Etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi almak için,
bigbang. itucekirdek.com/kayit-ol adresini ziyaret edebilirsiniz.
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