Kanada’dan yatırım geldi
Online seyahat bileti pazarında Türk otobüs firmalarını dünyaya açacak önemli bir satın almaya imza atıldı. Dünyanın seyahat bileti rezervasyon devlerinden biri olan Kanadalı Busbud, online bilet satış platformu Neredennereye.com’u satın aldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye, 2017 yılındaki 225 milyonun üzerindeki bilet satışıyla dünyanın en büyük yedinci şehirlerarası otobüs bileti pazarı. Bunun sonucunda online seyahat bileti pazarında Türk otobüs firmalarını dünyaya açacak önemli bir satın alma gerçekleşti.
Kanadalı Busbud Inc, Türkiye’nin en eski online bilet satış platformu Neredennereye.com’u satın aldı. Bu satın alma sonrasında Busbud’ın bir parçası haline gelen Neredennereye.com operasyonlarına İstanbul ofisinden devam edecek ve Türkiye pazarına odaklanmayı sürdürecek.
Bir yandan da Türk otobüs firmalarının biletlerinin küresel ölçekte satılmasını sağlayarak firmaları dünya pazarına taşıyacak. Bu birleşmeyle birlikte, Neredennereye.com, kendi deneyim ve sistemlerini, knowhow’ını Kanadalı firma aracılığıyla dünyaya ihraç edecek.
Busbud Inc eş kurucusu ve CEOsu Louis Philippe Maurice, bu satın almanın Busbud’ın Türkiye’deki güzergah kapsamını genişletirken aynı zamanda pazar payını da büyüteceğini söylüyor.
Louis Philippe Maurice, “Türkiye’nin 80 milyon nüfuslu hızla büyüyen bir yerel pazarının yanı sıra İstanbul, Antalya, Ankara ve Kapadokya gibi önemli bölgelere hitap eden ve yıllık 35 milyon turist çeken güçlü bir turizm sektörü de var.
Bu sektörde Neredennereye.com’un bilgi ve deneyimiyle daha da güçlü bir pozisyonda olacağımıza inanıyoruz” diyor.
Neredennereye.com Kurucusu ve Genel Müdürü Erol Demirtaş da, “Busbud özellikle güçlü yazılım altyapısıyla bir mühendislik dehası. Halen milyonlarca müşteriyi memnun edebilmek için dünya genelinde çalışıyor. Bu bizim için deneyimlerimizi dünyaya aktarmak ve Busbud’ın gelecekteki büyümesine katkı sağlamak için önemli bir fırsat” diyor.
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