Mobilyada bayilik fırsatı
Mobilya markası Balhome bayiliklerle büyüyecek. Önümüzdeki yılın sonuna kadar dokuz franchise şube açılması planlanıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti 1 milyon ile 2 milyon TL arasında değişiyor. Şubeler için aylık 750 bin TL ciro hedefleniyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin son 15 yılda en çok büyüyen sektörleri arasında yer alan mobilya, 36 milyar dolarlık büyüklüğe sahip. 65 bin işyeri bulunan sektör, doğrudan 200 bin kişiye, dolaylı olarak da 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor.
Sektörün yüzde 90’ını KOBİ ölçekli firmalar oluşturuyor. Sektör, 2023’te 10 milyar dolar ihracat hedefliyor. Dolayısıyla büyüyen bir sektör ve bu sektörde artış gösteren oyuncular söz konusu.
1976 yılında Balcı Mobilya olarak ticari hayata başlayan Balhome, 2010 yılı itibariyle markalaşmaya gitti. Balhome markasıyla esnek ürün kreasyonları oluşturan şirket bayilik veriyor.
Şehrin mobilya piyasasının canlı olduğu lokasyonlar, cadde ya da mobilya siteleri, görünürlüğü yüksek, tabela değeri olan, otopark imkanı bulunan lokasyonların şubeler için uygun olduğu ifade ediliyor.
Minimum bin 200 metrekare ve üzerinde bir alana ihtiyaç duyuluyor. Mimari projelendirme ve kontrolörlük hizmeti Balhome tarafından tedarik ediliyor.
Franchise giriş bedeli olarak 150 bin TL alınıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti 1 milyon ile 2 milyon TL arasında değişiyor.
Bayiler için aylık ciro hedefi 750 bin TL olarak ifade ediliyor. Şu an üç şubeyle faaliyet gösteren Balhome’un 2019 sonuna kadar üç şube daha açma hedefi bulunuyor. Önümüzdeki yıl da altı şube açılması planlanıyor.
İKİ YILDA GERİ DÖNÜŞ
Balhome Genel Müdürü Emre Balcı, ulusal rakip markaların aksine, bayileri mecburi yıllık ya da sezonluk kreasyonlara bağımlı bırakmadıklarını söylüyor.
Balcı, “Balhome markasını diğer mobilya markalarından ayıran en önemli özellik, sürekli yeni ürünlerin eklenmesi, bayinin yeni ürün karması ve trendi yakalayan ürünlerle doğru orantılı ciro artışı” diyor.
Finansal yeterliliğe sahip, mobilya sektöründe deneyimi olan, benzer sektörlerde daha önce kurumsal markaların bayiliğini yürütmüş ya da devam eden bayiliği bulunan, işletme yönetim kapasitesine sahip yatırımcılara öncelik veriliyor. Kâr marjı ortalama yüzde 20 olarak ifade ediliyor. Yatırımın geri dönüş süresi ise 24 ay olarak belirtiliyor.
Yıllık ya da sezonluk değil, talep odaklı seçilen esnek koleksiyonlar sunduklarını ifade eden Emre Balcı, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bayilerimize düşük satın alma maliyetleri, yüksek kâr marjı, bölgesel temsilcilik, mimari proje ve kontrolörlük desteği, merkezi reklam ve pazarlama yönetimi, şube ve müşteri yönetimini kolaylaştıran özel yazılım altyapısı, hızlı yatırım geri dönüşü gibi imkanlar sunuyoruz.”
İŞİN AYNASI
Uygun yer: Şehrin mobilya piyasasının canlı olduğu lokasyonlar, cadde ya da mobilya siteleri, görünürlüğü yüksek, tabela değeri olan, otopark imkanı bulunan lokasyonların şubeler için uygun olduğu ifade ediliyor.
İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 150 bin TL alınıyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti 1 milyon ile 2 milyon TL arasında değişiyor.
Ciro hedefi: Bayiler için aylık ciro hedefi 750 bin TL olarak ifade ediliyor.
Kâr marjı: Yüzde 20.
Bayilerde aranan özellikler: Finansal yeterliliğe sahip, mobilya sektöründe deneyimi olan, benzer sektörlerde daha önce kurumsal markaların bayiliğini yürütmüş ya da devam eden bayiliği bulunan, işletme yönetim kapasitesine sahip yatırımcılara öncelikli veriliyor.
Başvuru için: www.balhome.com
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