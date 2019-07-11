Sektör ekimde buluşacak
Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
30 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen fuarda dört günde franchise sektörü için 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratılması hedefleniyor.
Katılımcı marka, metrekare ve ziyaretçi sayısı bazında Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük franchise fuarı olan Bayim Olur musun, bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.
Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği ve ERA Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, CNR Fuar Merkezi 5-6-7’nci hall’lerde gerçekleştirilecek.
Fuar, franchise ve markalı bayilik veren firmaları, ürün ve hizmet veren tedarikçileri, girişimci ve yatırımcılarla 17’nci kez İstanbul’da buluşturacak. Franchise sektörünün kalbinin attığı Bayim Olur musun 2019, sektöre dört günde 1 milyar dolarlık iş hacmi kazandırmayı hedefliyor.
Bayim Olur musun 2019’da, 100’ü aşkın ülkeden gelecek sektör profesyonelleri, fuardaki yerel ve uluslararası katılımcılarla buluşacak. 50 m2’ye kadar m2 başına 100 TL KOSGEB desteği olan fuarın toplamda 5 bin 431 m2’si destekleniyor.
Fuara son başvuru tarihi ise 4 Ekim 2019. Bayim Olur musun Fuarı bugüne kadar toplam 16 fuargerçekleştirerek yaklaşık 400 binin üzerinde ziyaretçi ve 3 bin 500 katılımcı ile sektörün büyümesine destek oldu. 30 bin ziyaretçi beklenen Bayim Olur musun 2019’da, iş kurmak ve yatırım yapmak için gelecek profesyonel ziyaretçiler ile markalar bir araya gelecek.
HEDEF 1 MİLYAR DOLAR
Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu OZHAN Başkanı Özhan Erem, franchise sektörünün Bayim EREM Olur musun Fuarı çatısı altında büyüdüğünü belirtiyor. Erem, “Düzenlediğimiz fuar ile 50 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip franchise sektörünün kapılarını markalara açıyoruz.
Fuarın hedefi ise iş hacmini fuar ile birlikte 1 milyar dolar artırarak şirketlere ve ülkemize katma değer sağlamak” diyor.
Gıdadan ev dekorasyonuna, gayrimenkulden güzellik merkezlerine, spor merkezlerinden kafelere, kuru temizlemeden teknolojiye kadar geniş bir sektör yelpazesinden katılımcıların yer aldığı ve özel bölümüyle de tedarik sektörünün pazar payını arttıran fuar ciddi bir network sağlıyor.
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