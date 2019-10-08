Start up’ları Londra’ya açıyoruz
İstanbul Teknokent, start up’lara Londra kapılarını açıyor. İstanbul Teknokent Girişimcilik ve Şirketleşme Yönetimi Sorumlusu Hasan Kömürcü, Uluslararası Hızlandırma Programı ile girişimcileri İngiltere’deki pazar ağlarına ulaştirmayı hedeflediklerini söylüyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
İstanbul Teknokent yani Entertech, 2019 yılı itibariyle toplam 58 kuluçka ve 76 AR-GE firmasına ev sahipliği yapıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan InventİST Ön Kuluçka Merkezi’nde iş fikri hazır olan girişimcilere aktif olarak eğitim ve mentorluk veriliyor.
Ulusal boyutta teknolojik girişimciliğini destekleyen BİGG programının sayılı uygulayıcı kuruluşlarından olan Entertech ile her yıl 70’in üzerinde ön kuluçka ekibi ekosisteme dahil ediliyor.
Yerli girişimleri İngiltere’deki pazar ağlarına ulaştırmayı hedefleyen ICUBE Uluslararası Hızlandırma Programı sayesinde katılımcılar, program boyunca aldıkları eğitim ve mentorluklarla iş stratejilerini geliştirerek global firmalara ulaşabilme ve yatırım fırsatlarından yararlanma şansını elde ediyor.
İstanbul Teknokent Girişimcilik ve Şirketleşme Yönetimi Sorumlusu Hasan Kömürcü, “Programda öncelikli olarak Londra’da oluşturulan işbirlikleriyle İngiltere’nin mevcut teknoloji ekosiste-minde yerli firmalarımızın sürdürülebilir olarak yer alması amaçlanıyor” diyor.
Entertech olarak girişimcilere ne gibi destekler sağlıyorsunuz?
İstanbul Teknokent (Entertech), teknoloji tabanlı yeni iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere, bilgi, mekan ve finans olanaklarına erişim sağlanmasını amaçlayarak ön kuluçka ve kuluçka hizmeti veriyor. İş fikri erken aşama iş fikriyse, fikirden öteye geçmediyse ön kuluçka programına dahil ediliyor. Girişimci adayı ya da ekibi iş fikri prototipini oluşturmuşsa, bu tip girişimcileri hemen kuluçka merkezine alıyoruz.
Hızlandırma programınız hakkında bilgi verir misiniz?
Entertech, 2018 yılı sonunda, şirketleş-miş girişimcilerin hızlandırma faaliyetleri kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, İstanbul Teknokent Uluslararası Hızlandırma Programı’nı (ICUBE) başlattı.
Programda, İstanbul’da konumlanan teknoloji tabanlı firmalarını ürünlerini satışa hazırlamak, satış yapmakta olanların mevcut kapasitelerini arttırmak, uluslararası pazarlara erişim sağlamak ve girişimcilerin potansiyel yatırımcılarla uygun işbirlikleri oluşturmalarına olanak vermek için eğitim, danışmanlık, mentorluk ve strateji geliştirme destekleri sağlanıyor.
Programda öncelikli olarak Londra’da oluşturulan işbirlikleriyle İngiltere’nin mevcut teknoloji ekosisteminde yerli firmalarımızın sürdürülebilir olarak yer alması amaçlanıyor. ICUBE programının ikinci dönem kayıtları 7 Ekim’e kadar devam edecek.
Önümüzdeki yıl kaç girişimciye destek vermeyi planlıyorsunuz?
TÜBİTAK BİGG programıyla birleştirdiğimiz erken aşama hızlandırma programı inventİST kapsamında 60 girişimciye ve Uluslararası Hızlandırma Programı ICUBE kapsamında 20 şirketleş-miş girişimci ekibe yani toplamda 80’e yakın girişimciye 2020 yılında destek vermeyi planlıyoruz.
“Kurumsal firmalarla buluşturacağız”
“Bu yıl içerisinde sonuçlandırma hedefiyle Kurumsal Firma-Girişimci Etkileşim Platformu oluşturmak üzerine çalışıyoruz.
Oluşturulacak bu platform sayesinde kurumsal firmaların teknolojik sorunları ile girişimcilerin teknolojik çözümlerini buluşturmayı planlıyoruz. Bu sayede AR-GE ve inovasyon merkezi oluşturamayan büyük ölçekli firmalara çözüm üreteceğiz.
Girişimini satışa hazırlayan ama ürününü pazarlayamadığı için ekonomik hareketlilikte kaybolmak zorunda kalan, finansal sorunlarını erken çözemeyen start up’lara işbirliği ve fon kaynağı sağlanacağını düşünüyoruz.”
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