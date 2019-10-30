Tantuni lezzetini markalaştırdı
Mevlüt Şimşek’in 1998 yılında kurduğu Mmy Tantuni, bugün bir restoran zincirine dönüştü. 150 bin TL franchise giriş bedeli alınan Mmy Tantuni şubeleri için hedeflenen ciro aylık 120 bin ile 150 bin TL arasında değişiyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Türkiye’de gıda, franchising sistemini en yaygın olarak kullanan sektör olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde zincir işletmelerin yüzde 80’inin gıda sektöründe faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. Türkiye gıda franchise pazarında döner, burger, köfte, pizza, tantuni ve kafe öne çıkan konseptleri oluşturuyor.
Ürünlerde inovasyon ve konsept değişiklikleri yapılabiliyor. Artık daha büyük alanlara sahip restoranlar görüyoruz. Büyük bahçeli kafeler, oyun bahçeli restoranlar bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Yemek yemenin sosyalleşmek haline geldiği günümüzde keyifli alanlar yaratmak da yadsınamaz bir gerçek oldu. Markalar ürünleri ya da verdikleri hizmet dışında konseptleri ile de ön plana çıkmaya başladı.
Tantuniyi sadece dürüm arası bir lezzet algısından çıkarıp, markalı bir restoran zincirine dönüştüren Mmy Tantuni de buna örnek olarak gösterilebilir.
Mersin’de restoran sektöründe çekirdekten yetişen Mevlüt Şimşek, 1989 yılında yine Mersin’de kurduğu dükkan ile tantuniyi meslek tecrübesiyle birleştirdi. 1998 yılında İstanbul’da çocuklarının adlarının baş harfleri ile (Muhammed, Mert, Yağmur) MMY adıyla marka kurdu.
Bugün marka ikinci kuşağa emanet. Yedi şubede 76 kişilik personelle hizmet verdiklerini söyleyen Mmy Tantuni Genel Koordinatörü Yıldırım Şimşek, asıl hedeflerinin tantuniyi Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu belirtiyor. Tantuniyi dürümden çıkarıp restoran konsepti haline getirdiklerini de söylüyor.
Şimşek, “Bunu yapmamızdaki amaç, insanların zihninde yer eden küçük tantunici ve basit bir dürüm algısını yok edip büyük noktalarla beyaz yakalı misafirlerin tercihi haline gelmek” diyor.
150 BİN TL GİRİŞ BEDELİ
Şirket şu an sadece İstanbul Avrupa Yakası’nda faaliyet gösteriyor. 2020 yılı sonuna kadar dört franchise şubenin daha açılması hedefleniyor. Bunun için Ankara, Bursa, Antalya ve Karadeniz Bölgesi’ndeki iller hedefleniyor.
Yurtdışında ise Almanya ve Singapur’a master franchise verilerek şubeler açılacak. Mmy Tantuni markası için franchise giriş bedeli olarak 150 bin TL alınıyor.
100 metrekarelik bir şubenin toplam yatırım maliyeti, açılacak lokasyona göre, 300 bin ile 500 bin TL arasında değişiyor. Bu iş modeli için uygun yerlerin cadde ve corner’lar olduğu ifade ediliyor.
Kâr marjı yüzde 18 ile yüzde 25 arasında değişiyor. Mmy Tantuni bayileri için hedeflenen ciro ise aylık 120 bin ile 150 bin TL arasında değişiyor.
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