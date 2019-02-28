Toplu taşımayı kütüphaneye çevirecek
Dünyaca ünlü sesli kitap platformu Audioteka, Türkiye pazarına girdi. Şirket Türkiye’de şu ana kadar 20’yi aşkın yayın eviyle işbirliği anlaşması yaptı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Audioteka, toplu taşıma araçlarında boşa geçen zamanı binlerce sesli kitap sunarak doldurmayı hedefliyor. Teknolojinin gelişmesi hayatımızı kolaylaştırırken, bu dönüşüm tüketici alışkanlıklarını da günden güne değiştiriyor.
2009 yılında kurulan ve “Kitap okumak istiyorum ama zamanım yok” cümlesini rafa kaldıracak bir atılım yaparak dünyada hızla yayılan Polonyalı sesli kitap platformu Audioteka, Türkiye pazarına giriş yaptı.
Audioteka Kurucusu ve CEO’su Marcin Beme, Türkiye’nin okuma alışkanlığı bakımından bir “cennet” olmasa da yeni teknolojilere çok hızlı adaptasyon sağlayan bir pazar olduğuna vurgu yapıyor.
Beme, “Ankara, İzmir ve İstanbul gibi kalabalık şehirlerde insanlar yolda, toplu taşımada kaybettikleri zaman nedeniyle kitap okumaya yeterince vakit ayıramıyor. Bu boşluk sesli kitaplar tarafından doldurulabilir” diyor.
YENİ İŞBİRLİKLERİ OLABİLİR
Audioteka Türkiye Genel Müdürü Göktuğ Oğuz ise son bir yıldır Türk kullanıcılara en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini söylüyor.
Oğuz, bu süreçte Türkiye pazarına yönelik güçlü bir altyapı kurduklarını ve şu ana kadar 20’yi aşkın yayıneviyle anlaşma imzaladıklarını ifade ediyor. Anlaşma yaptıkları yayınevi sayısının önümüzdeki aylarda giderek artacağını da belirtiyor.
Audioteka, Türkiye’de ilk etapta n11.com, Caffe Nero ve Samsung ile işbirliğine gitti. Göktuğ Oğuz, bu işbirliklerindeki amacın uygulamanın daha fazla indirilmesi değil, kullanıcılara sesli kitap dinleme deneyimini daha fazla yaşatmak olduğunu söylüyor.
Oğuz, böylece kullanıcıların sesli kitapları diledikleri her yerden satın almalarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekliyor.
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